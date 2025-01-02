Anil Ambani की कंपनी Reliance Power के शेयरों में लगातार तीसरे दिन भी बंपर तेजी क्यों?

Reliance Power के शेयर की कीमत में अच्छी तेजी देखी जा रही है, जिससे इसके रैली का सिलसिला तीसरे लगातार सत्र के लिए जारी रहा। अनिल अंबानी की स्वामित्व वाली कंपनी के शेयर BSE पर ₹45.64 प्रति शेयर तक 2.14% तक बढ़े, क्योंकि इसकी सहायक कंपनी ने इंग्लैंड के IIFCL को 150 मिलियन डॉलर का कर्ज चुका दिया।

advertisement

आज की रैली के साथ Reliance Power के शेयर तीन ट्रेडिंग सत्रों में 9% से अधिक चढ़ चुके हैं। Reliance Power की सहायक कंपनी Sasan Power ने IIFCL को 150 मिलियन डॉलर की एकमुश्त भुगतान किया, जिससे 31 दिसंबर 2024 को अपनी कर्ज़ की जिम्मेदारी पूरी की। इस कर्ज़ की चुकौती से सासन पावर के कर्ज़ कवर मेट्रिक्स को मजबूती मिलेगी, लिक्विडिटी में सुधार होगा और इसकी क्रेडिट रेटिंग भी बेहतर होगी।

सासन पावर मध्य प्रदेश के सासन में 3960 मेगावाट की अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट (UMPP) का ऑपरेशन करता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड कोल-आधारित पावर प्लांट है। इसकी 20 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) की कैप्टिव कोल माइनिंग क्षमता है।

यह प्लांट सात राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, और नई दिल्ली में 14 वितरण कंपनियों (DISCOMs) को सबसे सस्ती दर ₹1.54 प्रति यूनिट बिजली प्रदान करता है।

Reliance Power ने कहा कि लोन रिपेमेंट से Reliance Power के बैलेंसशीट को और मजबूत करेगा क्योंकि कंपनी अपने फोकस को रेन्यूएबबल एनर्जी सेक्टर की ओर शिफ्ट कर रही है, जो भविष्य में विकास का प्रमुख चालक बनने वाला है। Reliance Power, जो एक जीरो कर्ज वाली कंपनी है। कंपनी ने हाल ही में ₹1,525 करोड़ का पूंजी जुटाया है, जो एक प्रीफरेन्शियल इश्यू के जरिए से इक्विटी लिंक्ड वारंट्स के जरिए हुआ। यह पूंजी निवेश कंपनी को रेन्यूएबबल एनर्जी बाजार में ग्रोथ के अवसरों का फायदा उठाने के लिए तैयार करता है।

Reliance Power स्टॉक की चाल

Reliance Power के शेयर एक महीने में 17% से अधिक बढ़े हैं और 6 महीने में 58% से अधिक बढ़े हैं। अनिल अंबानी समूह के इस शेयर ने एक साल में 89% की बढ़त हासिल की है और दो साल में 210% और पांच साल में 1,175% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।