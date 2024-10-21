Reliance Infrastructure के शेयरधारकों ने कंपनी की प्रेफरेंशियल इश्यू और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) के जरिए ₹6,000 करोड़ जुटाने की योजना को मंजूरी मिल गई है। कंपनी की ओर से शेयर बाजार को जानकारी दी गई है कि प्रेफरेंशियल इश्यू और QIP के प्रस्ताव को भारी समर्थन मिला है। पोस्टल बैलेट के जरिए 98 प्रतिशत से ज्यादा वोट पक्ष में डाले गए हैं।

आपको बता दें कि कंपनी के बोर्ड ने 19 सितंबर को फंड जुटाने की योजना को मंजूरी दे दी थी। कुल 6,000 करोड़ रुपये में से 3,014 करोड़ रुपये शेयरों के प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और 3000 करोड़ रुपये QP के जरिए से जुटाने का प्लान है।

प्रेफरेंशियल इश्यू

पहले चरण में रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर 3,014 करोड़ रुपये का प्रेफरेंशियल इश्यू लॉन्च करेगी, जिसमें 240 रुपये प्रति शेयर की दर से 12.56 करोड़ इक्विटी शेयर या कनवर्टिबल वारंट पेश किए जाएंगे। राइजी इन्फिनिटी प्राइवेट लिमिटेड के जरिए से प्रमोटर 4.60 करोड़ शेयरों में 1,104 रुपये करोड़ का निवेश करेंगे। इसके अलावा मुंबई बेस्ड Fortune Financial & Equity Services and Florintry Innovation LLP, जो ब्लैकस्टोन के पूर्व एग्जीक्यूटिव मैथ्यू सिरिएक के पास है, 1,058 करोड़ रुपये और 852 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे। जिससे संयुक्त रूप से 7.96 करोड़ शेयर हासिल होंगे।

फंडा का इस्तेमाल

इस प्रेफरेंशियस इश्यू से रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की नेटवर्थ 9,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 12000 करोड़ रुपये हो जाने की उम्मीद है, जिससे कंपनी कर्ज काफी कम हो जाएगा। इससे मिलने वाली रकम का इस्तेमाल सब्सिडियरीज और ज्वाइंट वेंचर में निवेश समेत बिजनेस ऑपरेशन के एक्सपेंशन करने के लिए किया जाएगा, साथ ही लॉन्गटर्म वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को भी पूरा किया जाएगा.

