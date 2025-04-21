scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारबड़ी भविष्यवाणी! 23% से ज्यादा चढ़ेगा मुकेश अंबानी की कंपनी का दिग्गज शेयर - चेक करें लेटेस्ट टारगेट प्राइस

बड़ी भविष्यवाणी! 23% से ज्यादा चढ़ेगा मुकेश अंबानी की कंपनी का दिग्गज शेयर - चेक करें लेटेस्ट टारगेट प्राइस

दिग्गज ब्रोकरेज फर्म Religare Broking ने मार्केट कैप के लिहाज से सबसे बड़ी कंपनी Reliance Industries पर अपनी कवरेज को शुरू करते हुए इसका टारगेट प्राइस दिया है।

Delhi,UPDATED: Apr 21, 2025 17:16 IST

Reliance Industries Share Price Target: शेयर बाजार में आज सेंसेक्स और निफ्टी में ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिली है। दोनों प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज 1% से अधिक चढ़कर बंद हुए हैं। 

आज दिग्गज ब्रोकरेज फर्म Religare Broking ने मार्केट कैप के लिहाज से सबसे बड़ी कंपनी Reliance Industries पर अपनी कवरेज को शुरू करते हुए इसका टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि मुकेश अंबानी की कंपनी का शेयर 23.3% अपसाइड जा सकता है। 

RIL का शेयर आज 1.5% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ है। चलिए जानते है ब्रोकरेज फर्म की क्या है राय और इसका टारगेट प्राइस क्या है?

Reliance Industries पर Religare Broking की राय

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर अपनी राय देते हुए बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत के सबसे बड़े समूहों में से एक है, जिसका परिचालन पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग, तेल और गैस, खुदरा और दूरसंचार में फैला हुआ है।

RIL ने वित्त वर्ष 25 की तीसरी तिमाही के लिए ₹243,865 करोड़ का कंसोलिडेटेड नेट रेवेन्यू दर्ज किया, जो कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 7% और तिमाही दर तिमाही 3.6% अधिक है, जो कि इसके खुदरा और O2C सेगमेंट में मजबूत रिकवरी के कारण हुआ है। कंपनी का EBITDA मार्जिन बढ़कर 18% हो गया, जिससे कर पश्चात लाभ (PAT) में 11.9% की वृद्धि हुई, जो कि ₹19,101 करोड़ तक पहुंच गया।

5G और प्रीमियमाइजेशन योजनाओं के बीच 3.3 मिलियन ग्राहक जुड़ने से जियो के ARPU में तिमाही-दर-तिमाही 4.2% और सालाना आधार पर 11.9% की वृद्धि हुई, जिससे राजस्व में वृद्धि हुई और EBITDA मार्जिन 50.15% स्थिर रहा।

ब्रोकरेज ने कहा कि इन सबके आधार पर, हमारा अनुमान है कि रिलायंस का रेवेन्यू/ EBITDA वित्त वर्ष 24-27E के दौरान 8.1%/ 10.8% CAGR की दर से बढ़ेगा।

RIL Share Price Target

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर अपने कवरेज को शुरू करते हुए BUY कॉल दिया है और इसका टारगेट प्राइस 1,570 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि अगले 11 महीने में स्टॉक इस स्तर पर पहुंच सकता है।

ब्रोकरेज ने 23.3% अपसाइड 17 मार्च के करंट मार्केट प्राइस (CMP) 1,273 के आधार पर कैलकुलेट किया है। 

RIL Share Price

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 1.67% या 21.30 रुपये चढ़कर 1295.85 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.62% या 20.70 रुपये की तेजी के साथ 1,295.20 रुपये पर बंद हुआ। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
