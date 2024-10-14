Reliance Industries Q2 परिणाम आज: 5 प्रमुख बातें जिन पर नजर रखें

scorecardresearch
Ankur Tyagi
UPDATED: Oct 14, 2024 08:11 IST
RIL shares have fallen nearly 7 per cent in the past one month and the scrip is up 6 per cent year-to-date. This is against a 12.60 per cent rise in the BSE Sensex during the same period.
RIL shares have fallen nearly 7 per cent in the past one month and the scrip is up 6 per cent year-to-date. This is against a 12.60 per cent rise in the BSE Sensex during the same period.

रिलायंस इंडस्ट्रीज Q2 परिणाम आज: अरबपति मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) आज सोमवार, 14 अक्टूबर 2024 को वित्तीय वर्ष 2024-25 (Q2FY25) की जुलाई-सितंबर तिमाही के परिणामों की घोषणा करेगी। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को बताया कि सोमवार को बोर्ड बैठक होगी, जिसमें तिमाही परिणामों को मंजूरी दी जाएगी।

रिलायंस इंडस्ट्रीज Q2 परिणाम: यहां 5 प्रमुख बातें जिन पर नजर रखनी चाहिए

O2C बिजनेस
रिलायंस से दूसरी तिमाही में कमजोर O2C कारोबार के कारण धीमी वृद्धि की उम्मीद है। O2C कारोबार का EBITDA सालाना आधार पर 27 प्रतिशत और तिमाही आधार पर 10 प्रतिशत घटने की उम्मीद है। कमजोर रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स सेगमेंट के कारण यह गिरावट हो सकती है।

नेट EBITDA
ग्लोबल ब्रोकरेज जेफरीज का अनुमान है कि RIL के तेल और गैस सेगमेंट का EBITDA सालाना आधार पर 5 प्रतिशत बढ़ेगा, लेकिन तिमाही आधार पर 4 प्रतिशत घटकर ₹4,999 करोड़ हो सकता है।

नेट प्रॉफिट
ज्यादातर विशेषज्ञों का मानना है कि दूसरी तिमाही में रिलायंस का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 9-10 प्रतिशत तक गिर सकता है।

रिलायंस का टेलीकॉम बिजनेस
रिलायंस जियो से स्थिर प्रदर्शन की उम्मीद है। टैरिफ में वृद्धि के कारण जियो का EBITDA तिमाही आधार पर 10 प्रतिशत बढ़ सकता है।

रिलायंस का रिटेल बिजनेस
रिटेल बिजनेस का EBITDA तिमाही आधार पर केवल 0.6 प्रतिशत बढ़कर ₹5,700 करोड़ होने की उम्मीद है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 14, 2024