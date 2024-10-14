Reliance Industries Q2 परिणाम आज: 5 प्रमुख बातें जिन पर नजर रखें

रिलायंस इंडस्ट्रीज Q2 परिणाम आज: आज रिलांयस के नतीजे आएंगे। बाजार के अनुमान के मुताबिक शुद्ध मुनाफा 9-10 प्रतिशत बढ़ सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज Q2FY25 परिणाम: शुद्ध मुनाफे में सालाना आधार पर 19 प्रतिशत की गिरावट हो सकती है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज Q2 परिणाम आज: अरबपति मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) आज सोमवार, 14 अक्टूबर 2024 को वित्तीय वर्ष 2024-25 (Q2FY25) की जुलाई-सितंबर तिमाही के परिणामों की घोषणा करेगी। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को बताया कि सोमवार को बोर्ड बैठक होगी, जिसमें तिमाही परिणामों को मंजूरी दी जाएगी।

advertisement

रिलायंस इंडस्ट्रीज Q2 परिणाम: यहां 5 प्रमुख बातें जिन पर नजर रखनी चाहिए

O2C बिजनेस

रिलायंस से दूसरी तिमाही में कमजोर O2C कारोबार के कारण धीमी वृद्धि की उम्मीद है। O2C कारोबार का EBITDA सालाना आधार पर 27 प्रतिशत और तिमाही आधार पर 10 प्रतिशत घटने की उम्मीद है। कमजोर रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स सेगमेंट के कारण यह गिरावट हो सकती है।

नेट EBITDA

ग्लोबल ब्रोकरेज जेफरीज का अनुमान है कि RIL के तेल और गैस सेगमेंट का EBITDA सालाना आधार पर 5 प्रतिशत बढ़ेगा, लेकिन तिमाही आधार पर 4 प्रतिशत घटकर ₹4,999 करोड़ हो सकता है।

नेट प्रॉफिट

ज्यादातर विशेषज्ञों का मानना है कि दूसरी तिमाही में रिलायंस का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 9-10 प्रतिशत तक गिर सकता है।

रिलायंस का टेलीकॉम बिजनेस

रिलायंस जियो से स्थिर प्रदर्शन की उम्मीद है। टैरिफ में वृद्धि के कारण जियो का EBITDA तिमाही आधार पर 10 प्रतिशत बढ़ सकता है।

रिलायंस का रिटेल बिजनेस

रिटेल बिजनेस का EBITDA तिमाही आधार पर केवल 0.6 प्रतिशत बढ़कर ₹5,700 करोड़ होने की उम्मीद है।