Reliance Industries Acquisition: मुकेश अंबानी की कंपनी ने इस कंपनी में खरीदी 100% हिस्सेदारी - DETAILS

Reliance Industries Acquisition: अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी की कंपनी Reliance Industries ने एक और कंपनी का अधिग्रहण किया है। बीते कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में इस अधिग्रहण की जानकारी दी।

इस कंपनी का रिलायंस ने किया अधिग्रहण

RIL ने अपने फाइलिंग में बताया कि उसने कुल 6.73 करोड़ रुपये में लाकाडिया बी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड Lakadia B Power Transmission Limited (LPTL) की 100% इक्विटी हिस्सेदारी हासिल कर ली है। इस अधिग्रहण के साथ LPTL अब RIL की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई है।

Lakadia B Power को जानिए

लाकाडिया बी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड बिजली ट्रांसमिशन बुनियादी ढांचे के विकास और संचालन में शामिल कंपनी है। इस अधिग्रहण से पावर ट्रांसमिशन में रिलायंस की उपस्थिति बढ़ने और इसके लॉन्ग टर्म विकास उद्देश्यों में योगदान मिलने की उम्मीद है।

Reliance Industries Share Price

कंपनी का शेयर शुक्रवार को बीएसई पर 0.06% या 0.75 रुपये की तेजी के साथ 1216.95 रुपये पर बंद हुआ था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.11% या 1.35 रुपये टूटकर 1,214.75 रुपये पर बंद हुआ था।

Reliance Industries Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में करीब 4 प्रतिशत टूटा है। वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 1.5 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 3 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 16 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 17 प्रतिशत से अधिक टूटा है। हालांकि पिछले 2 साल में स्टॉक करीब 11 प्रतिशत चढ़ा है। इसके अलावा पिछले 3 साल में शेयर 12 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 78 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

Reliance Industries Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने अगस्त 2024 में 10 रुपये, अगस्त 2023 में 10 रुपये, अगस्त 2022 में 8 रुपये, जून 2021 में 7 रुपये और जुलाई 2020 में 6.5 रुपये का डिविडेंड दिया था।