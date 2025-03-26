Jhunjhunwala Portfolio Stock: इस छोटू शेयर में दिग्गज निवेशक का दांव! पांच साल में 4 गुना हुआ पैसा - आपके पास है?

Rekha Jhunjhunwala Portfolio Stock: शेयर बाजार में पैसा कमाने के लिए आपको अपने आंख और कान खुले रखने होते हैं। आज हम आपको एक ऐसे शेयर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें दिवंगत निवेशक राकेश झुनझुनवाला की पत्नी रेखा झुनझुनवाला ने भी निवेश किया है।

खास बात यह है कि ये एक पेनी स्टॉक है जिसकी कीमत 75 रुपये से भी कम है। फाइनेंशियल सेक्टर की इस कंपनी का एमकैप 1,950.11 करोड़ रुपये है। जिस शेयर की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है Geojit Financial Services Ltd

Geojit Financial Services Share Price

स्टॉक आज बीएसई पर 2.16% या 1.54 रुपये टूटकर 69.89 रुपये पर रहा वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.99% या 1.42 रुपये टूटकर 70 रुपये पर बंद हुआ।

Geojit Financial Services Share Price Return

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में सपाट स्तर पर रहा है। वहीं पिछले 1 महीने में स्टॉक 7 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 38 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 48 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 20 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 साल में 27 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

5 साल में चार गुना हुआ पैसा

अगर पिछले 5 साल में देखें तो शेयर ने इस दौरान निवेशकों का पैसा चार गुना करते हुए 310 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

रेखा झुनझुनवाला के पास कितनी हिस्सेदारी?

Trendlyne के डेटा के मुताबिक रेखा झुनझुनवाला के पास दिसंबर 2024 तक इस शेयर में 1% से भी कम की हिस्सेदारी थी। सितंबर 2024 तक दिग्गज निवेशक के पास 7 प्रतिशत की हिस्सेदारी थी। रेखा झुनझुनवाला के पास कुल 20 कंपनियों के शेयर हैं जिसकी वैल्यू 16,909 करोड़ रुपये है।

Geojit Financial Services Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने आखिरी बार जुलाई 2024 और जुलाई 2023 में 1.5 रुपये का डिविडेंड, जुलाई 2022 में 3 रुपये का डिविडेंड, जुलाई 2021 में 2 रुपये का डिविडेंड और नवंबर 2020 में 1.5 रुपये का डिविडेंड दिया था।