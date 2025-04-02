BULL रन! Rekha Jhunjhunwala के सपोर्ट वाली कंपनी के स्टॉक में 17% से ज्यादा की तेजी, इस खबर के बाद उछाल शेयर

Rekha Jhunjhunwala Portfolio Stock: फैशन रिटेल चेन Baazar Style Retail के शेयर में आज धमाकेदार तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक आज 17% से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा है। रेखा झुनझुनवाले के सपोर्ट वाले शेयर यह तेजी कंपनी की ओर से आज जारी किए गए मजबूत मार्च तिमाही के बिजनेस अपडेट के बाद देखने को मिल रही है।

advertisement

Baazar Style Q4 Business Update

कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट फाइलिंग में बताया कि Q4FY25 में कंपनी का रेवेन्यू सालना आधार पर (YoY) 55% बढ़कर 3,456 मिलियन रुपये रहा। वहीं पूरी FY25 में कंपनी का रेवेन्यू YoY, 38% बढ़कर 13,438 मिलियन रुपये रहा।

Q4FY25 में प्रति स्क्वायर फीट सेल 679 रुपये प्रति महीने रहा और पूरे वित्त वर्ष 25 में 721 रुपये रहा। Same Store Sales Growth (SSSG) Q4FY25 में 20% रहा और FY25 में 13% रहा। मार्च तक कंपनी के कुल स्टोर की संख्या 214 रही और टोटल रेंटल एरिया 19.21 लाख स्क्वायर फीट रहा। Q4FY25 में कंपनी ने कुल 15 नए स्टोर खोले है। इस दौरान कंपनी ने एक भी स्टोर बंद नहीं किया है।

रेखा झुनझुनवाले के पास कितनी हिस्सेदारी?

Trendlyne के डेटा के मुताबिक दिग्गज निवेशक रेखा झुनझुनवाले के पास दिसंबर 2024 तक 3.65% हिस्सेदारी यानी कुल 2,723,120 इक्विटी शेयर थे।

Baazar Style के बारे में

बाज़ार स्टाइल रिटेल लिमिटेड 2013 में स्थापित एक वैल्यू फ़ैशन रिटेलर है और कोलकाता में स्थित है। कंपनी वन-स्टॉप सॉल्यूशन शॉप है जो पूरे परिवार की ज़रूरतों को पूरा करती है।

Baazar Style Share Price

दोपहर 12:42 बजे तक एनएसई पर कंपनी का शेयर 17.65% या 45.90 रुपये चढ़कर 306 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर शेयर 17.27% या 44.95 रुपये की तेजी के साथ 305.30 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Baazar Style Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 35 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 45 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 6 महीने में शेयर 21 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है।