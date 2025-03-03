5 महीने में Tata Group के इस शेयर में दिग्गज निवेशक रेखा झुनझुनवाला ने गंवाए ₹1,790 करोड़, आपने भी निवेश किया है?

दिवंगत दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला की पत्नी रेखा राकेश झुनझुनवाला (Rekha Rakesh Jhunjhunwala) को पिछले पांच महीनों में टाटा ग्रुप के इस शेयर में 1,790 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। टाटा ग्रुप के इस स्टॉक ने आज भी अपना फ्रेश 52 Week Low बनाया है।

टाटा ग्रुप के जिस शेयर की बात हम कर रहे हैं उसका नाम है Tata Motors Ltd. इस शेयर ने आज अपना 52 Week Low 606.20 रुपये को टच किया है। टाटा मोटर्स का एमकैप गिरकर 2.29 लाख करोड़ रुपये रहा गया है। 30 जुलाई, 2024 को 52 Week High लेवल 1,179.05 रुपये पर पहुंचने के बाद से स्टॉक लगभग 49 प्रतिशत गिरा है।

Trendlyne के डेटा मुताबिक रेखा झुनझुनवाला ने इस शेयर में अपनी हिस्सेदारी को पहली बार 1% से कम किया है। सितंबर 2024 तक झुनझुनवाला के पास इस शेयर में 1.30 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।

बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार, 3 मार्च, 2025 को झुझुनवाला की हिस्सेदारी का कुल वैल्यू 4,655.92 करोड़ रुपये से घटकर 2,895.83 करोड़ रुपये हो गया है, जो पिछले पांच महीनों की अवधि में 1,790.0 करोड़ रुपये का नुकसान है।

फरवरी में कम रहा था टाटा मोटर्स का सेल

कंपनी ने हाल ही अपने एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए बताया था कि फरवरी में टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल की सेल सालाना आधार पर 9 प्रतिशत कम रही है।

Tata Motors Share Price Target

ब्रोकरेज Motilal Oswal ने इस शेयर पर अपने Underperform रेटिंग को बरकरार रखा है और इसका टारगेट प्राइस 755 रुपये का दिया है।

BNP Paribas ने इस शेयर पर Outperform रेटिंग दिया है और इसका टारगेट प्राइस 930 रुपये का दिया है।

Emkay Financial Services ने इस शेयर पर BUY कॉल दिया है और इसका टारगेट प्राइस 950 रुपये का दिया है।

Tata Motors Share Price

दोपहर 1:34 बजे तक शेयर बीएसई पर 0.23% या 1.40 रुपये चढ़कर 621.95 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.19% या 1.20 रुपये की तेजी के साथ 621.85 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।