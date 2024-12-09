scorecardresearch
Rekha Jhunjhunwala के निवेश वाली कंपनी का आ रहा है IPO, जानिए ग्रे मार्केट के संकेत

रेखा और राकेश झुनझुनवाला के निवेश वाली कंपनी IKS Health या Inventurus Knowledge Solutions Ltd. ने अपनी प्रस्तावित ₹2,500 करोड़ की प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (IPO) के लिए प्राइश बैंड तय कर दिया है।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 9, 2024 08:37 IST

रेखा और राकेश झुनझुनवाला के निवेश वाली कंपनी IKS Health या Inventurus Knowledge Solutions Ltd. ने अपनी प्रस्तावित ₹2,500 करोड़ की प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (IPO) के लिए प्राइश बैंड तय कर दिया है। आइये इस IPO से जुड़ी तमाम डिटेल्स जानते हैं।

उपलब्ध जानकारी के मुताबिक IKS Health या Inventurus Knowledge Solutions Ltd. का प्राइस बैंड 1,265 से ₹1,329 प्रति शेयर के बीच तय हुआ है। जो गुरुवार, 12 दिसंबर को खुलेगा और सोमवार, 16 दिसंबर को बंद होगा। यह इश्यू पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) है, जिसका मतलब है कि IPO से हासिल कोई भी राशि कंपनी को नहीं जाएगी।

निवेशक एक लॉट के लिए 11 शेयरों के लिए बोलियां लगा सकते हैं और इसके बाद एक से ज्यादा लॉट के लिए भी बोल लगाई जा सकेगी।। एक लॉट में कुल निवेश ₹14,619 होगा। IKS हेल्थ के शेयरों का फेस वैल्यू ₹1 प्रति शेयर होगा। इश्यू का अधिकांश हिस्सा (75%) संस्थागत निवेशकों या क्वालिफाइड इंस्टीटूशनल बिडर्स (QIB) के लिए आरक्षित किया गया है। 15% इश्यू एचएनआई (HNI) के लिए आरक्षित है, जबकि सिर्फ 10% इश्यू खुदरा निवेशकों के लिए आवंटित किया गया है।

करीब 65,000 शेयर ₹8.64 करोड़ मूल्य के भी मौजूदा कर्मचारियों के लिए आरक्षित किए गए हैं।

IPO में शेयर बेचने वाले शेयरधारकों में अश्रा फैमिली ट्रस्ट, जोसेफ बेनार्डेलो, गौतम चार, परमिंदर बोइना, आर्यमान झुनझुनवाला डिस्क्रेशनरी ट्रस्ट, आर्यवीर झुनझुनवाला डिस्क्रेशनरी ट्रस्ट, निष्ठा झुनझुनवाला डिस्क्रेशनरी ट्रस्ट, जेफरी फिलिप फ्रेमार्क, शेन हुआंग पेंग, और बर्जिस मिनू देसाई शामिल हैं।

IKS हेल्थ कंपनी अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में फिजिशियन एंटरप्राइस के लिए एक तकनीक-सक्षम स्वास्थ्य समाधान देना है। रिपोर्ट्स के अनुसार, IPO के खुलने से पहले IKS हेल्थ के शेयरों का वर्तमान ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) ₹24 प्रति शेयर है। यानि अपर प्राइस बैंड की कीमत से 24 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहे हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Dec 9, 2024