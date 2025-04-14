Rekha Jhunjhunwala Portfolio Stock: पोर्टफोलियो में जुड़ा दो नए कंपनियों का शेयर - एक की कीमत ₹100 से कम

Rekha Jhunjhunwala Portfolio Stock New Buy: दिग्गज निवेशक और दिवंगत राकेश झुनझुनवाला की पत्नी रेखा झुनझुनवाला (Rekha Jhunjhunwala) ने वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही (Q4 FY25) में अपने पोर्टफोलियो में दो नया स्टॉक जोड़ा है।

बीते शुक्रवार 11 अप्रैल को इन दोनों ही स्टॉक में अच्छी रैली देखने को मिली थी। इनमें से एक कंपनी के शेयर की कीमत 100 रुपये से कम है और यह एक पीएसयू स्टॉक है।

इन 2 कंपनियों में दिग्गज निवेशक ने खरीदी हिस्सेदारी

Trendlyne के डेटा के मुताबिक रेखा झुनझुनवाला ने बीते मार्च तिमाही में केनरा बैंक (Canara Bank) और एस्कॉर्ट्स कुबोटा (Escorts Kubota Ltd) में हिस्सेदारी खरीदी है।

केनरा बैंक पहले भी रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो का हिस्सा था लेकिन उन्होंने दिसंबर 2024 तिमाही में अपनी हिस्सेदारी बेच दी थी। सितंबर 2024 तिमाही के अंत में, केनरा बैंक में उनकी हिस्सेदारी 1.4 प्रतिशत थी।

कुछ ऐसा ही एस्कॉर्ट्स कुबोटा में भी हुआ है। एस्कॉर्ट्स कुबोटा भी पहले रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो का हिस्सा था लेकिन उन्होंने दिसंबर 2024 तिमाही में अपनी हिस्सेदारी बेच दी थी। सितंबर 2024 तिमाही के अंत में, एस्कॉर्ट्स कुबोटा में उनकी हिस्सेदारी 1.5 प्रतिशत थी।

रेखा झुनझुनवाला ने कितनी हिस्सेदारी खरीदी?

Trendlyne के डेटा के मुताबिक बीते मार्च तिमाही में रेखा झुनझुनवाला ने केनरा बैंक में 1.5% हिस्सेदारी खरीदी है। दिग्गज निवेशक ने केनरा बैंक के 132,443,000 इक्विटी शेयर खरीदे हैं जिसकी वैल्यू 1,199.1 करोड़ रुपये है।

वहीं एस्कॉर्ट्स कुबोटा में भी रेखा झुनझुनवाला ने 1.5% हिस्सेदारी खरीदी है। दिग्गज निवेशक ने इस कंपनी के 1,708,388 इक्विटी शेयर खरीदे हैं जिसकी वैल्यू 543 करोड़ रुपये है।

Canara Bank Share Price

पीएसयू बैंक का शेयर शुक्रवार 11 अप्रैल को बीएसई पर 2.23% या 1.97 रुपये चढ़कर 90.45 रुपये पर रहा तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.39% या 2.11 रुपये चढ़कर 90.53 रुपये पर रहा।

Escorts Kubota Share Price

कंपनी का शेयर शुक्रवार 11 अप्रैल को बीएसई पर 1.45% या 45.25 रुपये चढ़कर 3176.70 रुपये पर रहा तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.58% या 49.45 रुपये चढ़कर 3,178.20 रुपये पर रहा।