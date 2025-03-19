scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारबड़ा ऐलान! FY25 में चौथी बार Dividend देगी ये सरकारी कंपनी - RECORD DATE और पेमेंट डेट नोट कर लीजिए

बड़ा ऐलान! FY25 में चौथी बार Dividend देगी ये सरकारी कंपनी - RECORD DATE और पेमेंट डेट नोट कर लीजिए

महारत्न कंपनी ने इस अंतरिम डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट भी जारी कर दी है। चलिए जानते हैं हर शेयर पर आपकी कितनी कमाई होगी?

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 19, 2025 13:47 IST

Upcoming Dividend: NBFC सेक्टर की सरकारी कंपनी REC Ltd ने अपने निवेशकों के लिए वित्त वर्ष 25 के लिए चौथे अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है। महारत्न कंपनी ने इस अंतरिम डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट भी जारी कर दी है। 

दोपहर 1:28 बजे तक शेयर करीब 2 प्रतिशत तक चढ़कर कारोबार कर रहा था। चलिए जानते हैं हर शेयर पर आपकी कितनी कमाई होगी?

REC Dividend 2025

एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी ने शेयरधारकों के लिए वित्त वर्ष 25 के लिए चौथे अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है। कंपनी हर शेयर पर 3.60 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी। 

REC Dividend Record Date

बीएसई फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी ने अंतरिम डिविडेंड के लिए बुधवार 26 मार्च 2025 को रिकॉर्ड डेट के रूप में तय किया है। इसका मतलब अगर आपके डीमैट खाते में 26 मार्च तक कंपनी के शेयर होंगे तो कंपनी आपको डिविडेंड का लाभ जरूर देगी। 

REC Dividend Payment Date

कंपनी ने बताया कि वो डिविडेंड की पेमेंट 16 अप्रैल 2025 या उससे पहले-पहले कर देगी। 

REC Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले फरवरी 2025 में 4.3 रुपये का डिविडेंड, नवंबर 2024 में 4 रुपये का डिविडेंड, अगस्त 2024 में 3.5 रुपये, जून 2024 में 5 रुपये और मार्च 2024 में 4.5 रुपये का डिविडेंड दिया था। 

REC Share Price

दोपहर 1:28 बजे तक शेयर बीएसई पर 1.71% या 7.20 रुपये चढ़कर 428.60 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.67% या 7.05 रुपये की तेजी के साथ 428.60 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। 

REC Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 6 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 8 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। लेकिन पिछले 3 महीने में दौरान शेयर 18 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में करीब 19 प्रतिशत गिरा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर 1 साल में सपाट रहा है। हालांकि पिछले 3 साल में शेयर 354 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 540 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Mar 19, 2025