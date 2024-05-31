scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारRBI 1991 के बाद पहली बार ब्रिटेन से 100 टन सोना वापस लाया

RBI 1991 के बाद पहली बार ब्रिटेन से 100 टन सोना वापस लाया

आरबीआई द्वारा जारी वार्षिक आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक केंद्र के पास अपने विदेशी मुद्रा भंडार के हिस्से के रूप में 822.10 टन सोना था, जो पिछले साल इसी अवधि के दौरान 794.63 टन से अधिक था।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: May 31, 2024 13:55 IST
RBI ब्रिटेन से 100 टन से अधिक सोना वापस लेकर आया है।

भारतीय रिजर्व बैंक RBI  ब्रिटेन से 100 टन से अधिक सोना वापस लेकर आया है। सूत्रों ने बिजनेस टुडे को बताया कि  आरबीआई द्वारा जारी वार्षिक आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक केंद्र के पास अपने विदेशी मुद्रा भंडार के हिस्से के रूप में 822.10 टन सोना था, जो पिछले साल इसी अवधि के दौरान 794.63 टन से अधिक था। 1991 में, चंद्रशेखर सरकार ने भुगतान संतुलन संकट से निपटने के लिए इस कीमती धातु को गिरवी रख दिया था। 4 से 18 जुलाई, 1991 के बीच, RBI ने 400 मिलियन डॉलर जुटाने के लिए बैंक ऑफ़ इंग्लैंड और बैंक ऑफ़ जापान के पास 46.91 टन सोना गिरवी रख दिया।

Also Read: मोदी सरकार वापस लाई देश का सोना, 100 टन सोना वापस ख़जाने में आया

सोने के स्टॉक में लगातार वृद्धि 

केंद्रीय बैंक द्वारा भंडार में सोना रखने का उद्देश्य मुख्य रूप से मुद्रास्फीति और विदेशी मुद्रा केंद्रीय बैंक ने लगभग 15 वर्ष पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से 200 टन सोना खरीदा था। 2009 में, यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, भारत ने अपनी परिसंपत्तियों में विविधता लाने के लिए 6.7 बिलियन डॉलर मूल्य का 200 टन सोना खरीदा था। पिछले कुछ वर्षों में, रिजर्व बैंक द्वारा खरीद के माध्यम से सोने के स्टॉक में लगातार वृद्धि हुई है।

Also Watch: किस देश के पास है सबसे ज्यादा सोना?

सोना रखने का उद्देश्य

केंद्रीय बैंक द्वारा भंडार में सोना रखने का उद्देश्य मुख्य रूप से मुद्रास्फीति और विदेशी मुद्रा जोखिमों के विरुद्ध बचाव के रूप में अपने विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों के आधार में विविधता लाना है। RBI ने दिसंबर 2017 से नियमित रूप से बाजार से सोना जमा करना शुरू कर दिया है। देश के कुल विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी दिसंबर 2023 के अंत में 7.75% से बढ़कर अप्रैल 2024 के अंत तक लगभग 8.7%  हो जाएगी।

विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट

देश के अंदर सोना मुंबई के मिंट रोड स्थित RBI भवन तथा नागपुर में स्थित तिजोरियों में रखा जाता है। विश्व स्वर्ण परिषद की एक रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक केंद्रीय बैंकों के पास अब तक खनन किए गए सभी सोने का लगभग 17%  हिस्सा है, और वर्ष 2023 के अंत तक भंडार 36,699 मीट्रिक टन (MT) से अधिक होगा। 2010 में धातु के शुद्ध खरीदार बनने के बाद, उन्होंने पिछले 14 वर्षों में इसका अधिकांश हिस्सा हासिल किया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
