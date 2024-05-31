मोदी सरकार के कार्यकाल में एक अभूतपूर्व उपलब्धि आरबीआई के खाते में दर्ज हुई है। बिजनेस टुडे के सूत्रों के मुताबिक भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ब्रिटेन से 100 टन से अधिक सोना देश में लाने में कामयाब रहा है। यह भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है.. एक समय था, जब देश का सोना बाहर रखने की खबरें सुनने को मिलती थी, लेकिन अब हिंदुस्‍तान अपना सोना वापस ला रहा है। इससे पहले 2014 के बाद मोदी सरकार बनने के बाद विदेशों से भारत की पुरानी मूर्तियों को वापस लाने का कार्यक्रम शुरू हुई था और अब 100 टन सोना वापस भारत लाया गया है।

भारत की तिजोरी में बढ़ रहा सोना

वैसे बता दें कि यह साल 1991 की शुरुआत के बाद से पहली बार है, जब इतनी बड़ी मात्रा में गोल्‍ड को लोकल लेवल पर रखे गए स्टॉक में शामिल किया गया है। मार्च के अंत में आरबीआई के पास 822.1 टन सोना था, जिसमें से 413.8 टन सोना विदेशों में रखा हुआ था। अब इस सोने को धीरे-धीरे भारत लाया जा रहा है। ये एक वैश्विक उपबल्धि है जो आरबीआई और भारत सरकार के नाम दर्ज होगी। क्योंकि इससे पहले किसी भी देश ने अपने सोने को विकसित देशों से वापस लाने में कामयाबी हासिल नहीं की है।