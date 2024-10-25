RBI ने Axis Bank में अमिताभ चौधरी की नियुक्ति को मंजूरी दी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अमिताभ चौधरी को एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में तीन और वर्षों के लिए पुनः नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है, जो 1 जनवरी से प्रभावी होगी। एक्सिस बैंक ने एक फाइलिंग में कहा, "अब हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अमिताभ चौधरी को बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है, जो 1 जनवरी, 2025 से 31 दिसंबर, 2027 तक (दोनों दिन शामिल) तीन साल की अवधि के लिए है।"

advertisement

शेयरधारकों ने 26 जुलाई को 30वीं वार्षिक आम बैठक में चौधरी की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी थी।

अमिताभ चौधरी कौन हैं?

एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ 1 जनवरी 2019 को कंपनी में शामिल हुए थे, इससे पहले वे नौ साल तक एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में थे।

चौधरी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, पिलानी से इंजीनियर हैं और आईआईएम, अहमदाबाद से बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। उन्होंने 1987 में बैंक ऑफ अमेरिका से अपना करियर शुरू किया, जहाँ उन्होंने एशिया के लिए टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के प्रमुख, थोक बैंकिंग और वैश्विक बाजारों के लिए क्षेत्रीय वित्त प्रमुख, बैंक ऑफ अमेरिका (भारत) के मुख्य वित्त अधिकारी और मुंबई और दिल्ली के लिए थोक बैंकिंग में रिलेशनशिप मैनेजर जैसी विभिन्न भूमिकाओं में काम किया।

वे 2001 में क्रेडिट लियोनिस सिक्योरिटीज में स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस प्रैक्टिस के प्रमुख के रूप में आये और उसके बाद 2003 में इंफोसिस बीपीओ में शामिल होने से पहले दक्षिण पूर्व एशिया के लिए निवेश बैंकिंग फ्रेंचाइज़ के प्रमुख का पदभार संभाला।

एचडीएफसी लाइफ में जाने से पहले चौधरी इंफोसिस बीपीओ के प्रबंध निदेशक और सीईओ तथा इंफोसिस टेक्नोलॉजीज की परीक्षण इकाई के प्रमुख भी रह चुके हैं।