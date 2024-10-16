scorecardresearch
Rallis India के शेयर आज रहेंगे खबरों में

रैलिस इंडिया का शेयर मंगलवार को बीएसई पर 321.20 रुपये के पिछले बंद भाव के मुकाबले 0.12% बढ़कर 321.60 रुपये पर बंद हुआ। इससे पहले शेयर 327.65 रुपये पर खुला था। शेयर में एक साल में 49.37 प्रतिशत की तेजी आई है और 2024 में 27.11 प्रतिशत की तेजी आएगी।

Ankur Tyagi
UPDATED: Oct 16, 2024 08:35 IST
HDFC Life Insurance, Bank of Maharashtra, HDFC Asset Management, KEI Industries, Newgen Software, PVR Inox, Rallis India and more will announce their Q2FY25 results later today.
कंपनी रैलिस इंडिया के शेयर आज चर्चा में हैं, क्योंकि कंपनी ने सितंबर 2024 तिमाही के लिए शुद्ध लाभ में 19.5% साल-दर-साल (YoY) वृद्धि दर्ज की है। 30 सितंबर, 2024 को समाप्त दूसरी तिमाही के लिए शुद्ध लाभ बढ़कर 98 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वर्ष की इसी तिमाही में यह 82 करोड़ रुपये था।

रैलिस इंडिया का शेयर मंगलवार को बीएसई पर 321.20 रुपये के पिछले बंद भाव के मुकाबले 0.12% बढ़कर 321.60 रुपये पर बंद हुआ। इससे पहले शेयर 327.65 रुपये पर खुला था। शेयर में एक साल में 49.37 प्रतिशत की तेजी आई है और 2024 में 27.11 प्रतिशत की तेजी आएगी। परिचालन से राजस्व दूसरी तिमाही में 11.5% बढ़कर 928 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह 832 करोड़ रुपये था।

दूसरी तिमाही में ईबीआईटीडीए 24.8% बढ़कर 166 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह 133 करोड़ रुपये था।

रैलिस इंडिया टाटा केमिकल्स की सहायक कंपनी है और 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के टाटा समूह का हिस्सा है। यह अग्रणी कृषि विज्ञान कंपनियों में से एक है, जिसके पास भारतीय किसानों के लिए उत्पादों/समाधानों का सबसे व्यापक पोर्टफोलियो है। इसने कई बहुराष्ट्रीय कृषि रसायन कंपनियों के साथ मार्केटिंग गठबंधन किया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 16, 2024