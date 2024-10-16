Rallis India के शेयर आज रहेंगे खबरों में

कंपनी रैलिस इंडिया के शेयर आज चर्चा में हैं, क्योंकि कंपनी ने सितंबर 2024 तिमाही के लिए शुद्ध लाभ में 19.5% साल-दर-साल (YoY) वृद्धि दर्ज की है। 30 सितंबर, 2024 को समाप्त दूसरी तिमाही के लिए शुद्ध लाभ बढ़कर 98 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वर्ष की इसी तिमाही में यह 82 करोड़ रुपये था।

रैलिस इंडिया का शेयर मंगलवार को बीएसई पर 321.20 रुपये के पिछले बंद भाव के मुकाबले 0.12% बढ़कर 321.60 रुपये पर बंद हुआ। इससे पहले शेयर 327.65 रुपये पर खुला था। शेयर में एक साल में 49.37 प्रतिशत की तेजी आई है और 2024 में 27.11 प्रतिशत की तेजी आएगी। परिचालन से राजस्व दूसरी तिमाही में 11.5% बढ़कर 928 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह 832 करोड़ रुपये था।

दूसरी तिमाही में ईबीआईटीडीए 24.8% बढ़कर 166 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह 133 करोड़ रुपये था।

रैलिस इंडिया टाटा केमिकल्स की सहायक कंपनी है और 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के टाटा समूह का हिस्सा है। यह अग्रणी कृषि विज्ञान कंपनियों में से एक है, जिसके पास भारतीय किसानों के लिए उत्पादों/समाधानों का सबसे व्यापक पोर्टफोलियो है। इसने कई बहुराष्ट्रीय कृषि रसायन कंपनियों के साथ मार्केटिंग गठबंधन किया है।