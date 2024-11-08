बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद भी गिर गया ये Railway Stock

एक दौर था जब किसी भी सरकारी कंपनी को कोई ऑर्डर मिलता था तो शेयर रॉकेट बन जाता था। लेकिन अब स्थिति में बदलाव देखने को मिल रहा है। रेलवे कंपनी RailTel Corporation को एक बड़ा ऑर्डर मिला, इसके बावजूद शेयरों में गिरावट का दौर जारी है।

RailTel Corporation ने एलान किया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से ₹170.25 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्क ऑर्डर हासिल हुआ है। यह ऑर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सप्लाई और सर्विस दोनों को शामिल करता है और इसे 6 नवंबर 2025 तक पूरा करना है।

पिछले महीने कंपनी ने गुजरात सरकार के गृह विभाग से ₹144.88 करोड़ का एक ऑर्डर हासिल किया था। यह ऑर्डर CCTV वीडियो सर्विलांस सिस्टम की आपूर्ति, इंस्टालेशन, कमीशनिंग और ऑपरेशन्स मैनटेनेंस के लिए था, जो कई शाखाओं, LCB SoG साइबर पुलिस स्टेशन, LIB और पुलिस स्टेशनों के लिए क्लस्टर 1, 2 और 3 में स्थापित किए जाएंगे। कंपनी ने 24 अक्टूबर को यह जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को दी थी। इस ऑर्डर को 21 मई 2025 तक पूरा किया जाना है।

सितंबर तिमाही में कंपनी ने ₹843.49 करोड़ का ऑपरेशनल रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो पिछले साल की समान तिमाही में ₹599.15 करोड़ था, यानी इसमें 40% की वृद्धि हुई है। कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹72.64 करोड़ रहा, जो पिछले साल ₹68.15 करोड़ था, यानी इसमें 6% से अधिक की वृद्धि हुई है।

6 महीने की अवधि जो 30 सितंबर 2024 को समाप्त हुई (H1FY25) में RailTel Corporation के ऑपरेशनल रेवेन्यू में 31% से अधिक की वृद्धि हुई और यह ₹1,401.6 करोड़ रहा, जो पिछले साल ₹1,066.76 करोड़ था। इसी अवधि में कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹121.31 करोड़ रहा, जो पिछले साल ₹106.54 करोड़ था यानी इसमें 13% से अधिक की वृद्धि हुई है। इस साल अब तक इस स्टॉक ने 14.3% की वृद्धि दर्ज की है।



डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

