RailTel Corp के शेयरों में आज 10% का उछाल

रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के शेयर शुक्रवार को 12.80 प्रतिशत की बढ़त के साथ 490 रुपये के इंट्राडे हाई पर पहुंच गए। अंत में शेयर 9.62 प्रतिशत की बढ़त के साथ 476.20 रुपये पर बंद हुआ। इस कीमत पर, पिछले एक साल में इस मल्टीबैगर शेयर ने 268.86 प्रतिशत की छलांग लगाई है।

Ankur Tyagi
NEW DELHI,UPDATED: Jun 21, 2024 18:04 IST
RailTel Corp के शेयरों में आज 10% का उछाल

रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के शेयर शुक्रवार को 12.80% की बढ़त के साथ 490 रुपये के इंट्राडे हाई पर पहुंच गए। अंत में शेयर 9.62% की बढ़त के साथ 476.20 रुपये पर बंद हुआ। इस कीमत पर, पिछले एक साल में इस मल्टीबैगर शेयर ने 268.86% की छलांग लगाई है।

रेल पीएसयू

रेल पीएसयू ने हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे से दूरसंचार कार्य के लिए 20.22 करोड़ रुपये का ऑर्डर प्राप्त किया है। रेलटेल के शेयर में आज बीएसई पर भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को मिला, क्योंकि करीब 18.46 लाख शेयरों का कारोबार हुआ। यह आंकड़ा दो सप्ताह के औसत कारोबार 4.10 लाख शेयरों से कहीं ज़्यादा था। काउंटर पर कारोबार 87.50 करोड़ रुपये रहा, जिससे इसका बाजार पूंजीकरण (एम-कैप) 15,283.09 करोड़ रुपये हो गया। कुछ तकनीकी विश्लेषकों ने मोटे तौर पर सुझाव दिया कि काउंटर को 490 रुपये के स्तर के आसपास प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। उक्त प्रतिरोध क्षेत्र के ऊपर एक निर्णायक बंद रैली के अगले चरण को निर्धारित कर सकता है। तत्काल समर्थन 465 रुपये पर देखा जा सकता है।

आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स

रेलिगेयर ब्रोकिंग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (खुदरा अनुसंधान) रवि सिंह ने कहा, "शेयर को 490 रुपये के स्तर पर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है और अधिक तेजी के लिए निर्णायक समापन की आवश्यकता है। प्रमुख समर्थन 425 रुपये पर रहेगा।" आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के वरिष्ठ प्रबंधक - तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक जिगर एस पटेल ने कहा, "समर्थन 465 रुपये और प्रतिरोध 492 रुपये पर होगा। 492 रुपये के स्तर से ऊपर एक निर्णायक बंद 530 रुपये की ओर आगे की बढ़त को गति दे सकता है। अपेक्षित ट्रेडिंग रेंज एक महीने के लिए 435 रुपये और 545 रुपये के बीच होगी।" कंपनी के शेयर का मूल्य-से-इक्विटी (पी/ई) अनुपात 56.84 है, जबकि मूल्य-से-पुस्तक (पी/बी) मूल्य 7.63 है। प्रति शेयर आय (ईपीएस) 7.64 रही, जबकि इक्विटी पर रिटर्न 13.42 रहा।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Jun 21, 2024