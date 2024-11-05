RVNL में फिर आई बड़ी खबर, क्या फंडामेंटल चेंज होंगे?

रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) के शेयर आज फिर खबरों में है। कंपनी ने साउथ सेंट्रल रेलवे से ₹625 करोड़ का ऑर्डर जीता है। यह ऑर्डर परभणी से परली स्टेशनों के बीच ट्रैक के डबलिंग के लिए इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) कॉन्ट्रैक्ट के तहत मिला है।

RVNL के शेयर पिछले 5, 10, 20, 30, 50, 100 और 150 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे, लेकिन 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहे हैं।

एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार

एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार यह ऑर्डर महाराष्ट्र में साउथ सेंट्रल रेलवे से मिला है, जिसे 30 महीनों में पूरा करना है। RVNL ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में विद्युतीकरण और सिग्नलिंग कार्य भी शामिल हैं।

RVNL भारतीय रेलवे का एक कार्यकारी अंग है और मंत्रालय की ओर से उसे सौंपे गए प्रोजेक्ट्स को निष्पादित करता है। यह टर्नकी आधार पर काम करता है और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के सभी चरणों को पूरा करता है, जिसमें डिजाइन, अनुमान तैयार करना, कॉन्ट्रैक्ट जारी करना, और प्रोजेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट शामिल हैं। अगर गिरावट की बात करें तो एक महीने में ये स्टॉक मात्र 1.61 प्रतिशत गिरा है। पिछले 6 महीने में इस स्टॉक ने 60 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

