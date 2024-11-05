scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारRVNL में फिर आई बड़ी खबर, क्या फंडामेंटल चेंज होंगे?

RVNL में फिर आई बड़ी खबर, क्या फंडामेंटल चेंज होंगे?

रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) के शेयर आज फिर खबरों में है। कंपनी ने साउथ सेंट्रल रेलवे से ₹625 करोड़ का ऑर्डर जीता है। यह ऑर्डर परभणी से परली स्टेशनों के बीच ट्रैक के डबलिंग के लिए इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) कॉन्ट्रैक्ट के तहत मिला है।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Nov 5, 2024 13:16 IST

रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) के शेयर आज फिर खबरों में है। कंपनी ने साउथ सेंट्रल रेलवे से ₹625 करोड़ का ऑर्डर जीता है। यह ऑर्डर परभणी से परली स्टेशनों के बीच ट्रैक के डबलिंग के लिए इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) कॉन्ट्रैक्ट के तहत मिला है।

RVNL के शेयर पिछले 5, 10, 20, 30, 50, 100 और 150 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे, लेकिन 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहे हैं।

advertisement

एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार

एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार यह ऑर्डर महाराष्ट्र में साउथ सेंट्रल रेलवे से मिला है, जिसे 30 महीनों में पूरा करना है। RVNL ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में विद्युतीकरण और सिग्नलिंग कार्य भी शामिल हैं।

RVNL भारतीय रेलवे का एक कार्यकारी अंग है और मंत्रालय की ओर से उसे सौंपे गए प्रोजेक्ट्स को निष्पादित करता है। यह टर्नकी आधार पर काम करता है और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के सभी चरणों को पूरा करता है, जिसमें डिजाइन, अनुमान तैयार करना, कॉन्ट्रैक्ट जारी करना, और प्रोजेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट शामिल हैं। अगर गिरावट की बात करें तो एक महीने में ये स्टॉक मात्र 1.61 प्रतिशत गिरा है। पिछले 6 महीने में इस स्टॉक ने 60 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 5, 2024