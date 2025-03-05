Penny Stock: होटल और रिसॉर्ट सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी Advani Hotels & Resorts (India) Limited के शेयर में आज बंपर तेजी देखने को मिली है। नोट करने वाली बात यह है कि स्टॉक ने कल यानी मंगलवार 4 मार्च को अपना 52 Week Low 52.57 रुपये को टच किया था और आज यह शेयर करीब 7% चढ़कर बंद हुआ है।

इस शेयर में दिग्गज निवेशक और रिटेल चेन DMart के फाउंडर राधाकिशन दमानी (Radhakishan Damani) ने भी पैसा लगाया है।

Advani Hotels Share Price

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 6.98% या 3.77 रुपये की तेजी के साथ 57.80 रुपये पर रहा तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 6.69% या 3.61 रुपये की तेजी के साथ 57.59 रुपये पर रहा।

Advani Hotels Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 2 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 9 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 18 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 23 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 26 प्रतिशत से अधिक गिरा है। हालांकि पिछले 2 साल में शेयर 55 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 27 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 130 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

Radhakishan Damani के पास कितनी हिस्सेदारी?

Trendlyne के डेटा के मुताबिक दिग्गज निवेशक के पास दिसंबर 2024 तक Advani Hotels की 4.2% हिस्सेदारी यानी 3,860,018 इक्विटी शेयर था।

Advani Hotels Bonus History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने मार्च 2024 में 1:1 के रेश्यो में बोनस दिया था।

Advani Hotels Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने फरवरी 2025 में 1 रुपये का डिविडेंड, मई 2024 में 0.80 रुपये का डिविडेंड, फरवरी 2024 में 2 रुपये का डिविडेंड, मई 2023 में 1.4 रुपये का डिविडेंड और दिसंबर 2022 में 2 रुपये का डिविडेंड दिया था।