Quality Power IPO Listing Date: आज लिस्टिंग होगी? डेब्यू से पहले चेक करें लेटेस्ट GMP का इशारा

Quality Power IPO Listing Date: शेयर बाजार में निवेशक Quality Power के आईपीओ की लिस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अभी तक लिस्टिंग डेट की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। उम्मीद है कि शेयर की लिस्टिंग सोमवार 24 फरवरी को होगी।

इस आईपीओ का साइज 858.70 करोड़ रुपये का था जहां कंपनी का प्लान फ्रेश इश्यू के जरिए 0.53 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके 225 करोड़ रुपये और ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए 1.49 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके 633.70 करोड़ रुपये जुटाना था।

Quality Power IPO Subscription Status

Qualified Institutional Buyers (QIB) ने इस आईपीओ को 0.83 गुना, Non-Institutional Investor (NII) ने 1.26 गुना और Retail Individual Investor ने 1.53 गुना सब्सक्राइब किया है। इस आईपीओ को कुल 1.08 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है।

Quality Power IPO Details

इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन 14 फरवरी को खुला था जो 18 फरवरी को बंद हुआ था। आईपीओ का अलॉटमेंट बुधवार 19 फरवरी को हुआ था।

आईपीओ के लिए कंपनी ने 401-425 रुपये का प्राइस बैंड तय किया था और 26 शेयरों का एक लॉट सेट किया था। रिटेल निवेशकों को कम से कम 10,426 रुपये का निवेश करना था।

Quality Power के बारे में

कंपनी बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ऑटोमेशन के लिए हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इक्विप्मन्ट प्रदान करती है।

Quality Power IPO Latest GMP

ग्रे मार्केट को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक आज आईपीओ का जीएमपी -2 रुपये है।

Quality Power IPO Listing Price Prediction

लेटेस्ट जीएमपी के हिसाब से इस आईपीओ की लिस्टिंग 0.47% के डिस्काउंट के साथ 423 रुपये पर हो सकती है।

कहां होगा आईपीओ से जुटाए पैसों का इस्तेमाल?

कंपनी आईपीओ से जुटाए पैसों का इस्तेमाल मेहरू इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर्स के अधिग्रहण और प्लांट और मशीनरी की खरीद के लिए Capex जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी। इसके अलावा, कंपनी सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इन पैसों का इस्तेमाल करेगी।

