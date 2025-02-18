Quality Power IPO GMP: सब्सक्रिप्शन का आखिरी दिन! ग्रे मार्केट में ठंडा रिस्पॉन्स, जानिए Allotment Date, Listing Price Prediction

Quality Power IPO GMP: पावर सेक्टर की कंपनी Quality Power Electrical Equipments Limited के आईपीओ को सब्सक्राइब करने का आज तीसरा और आखिरी दिन है। यह आईपीओ 14 फरवरी को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था।

कंपनी बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ऑटोमेशन के लिए हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इक्विप्मन्ट प्रदान करती है। इस आईपीओ का 858.70 करोड़ रुपये का है जहां कंपनी फ्रेश इश्यू के जरिए 0.53 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके 225 करोड़ रुपये और ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए 1.49 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके 633.70 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है।

इस आईपीओ को निवेशकों से कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) भी सपाट है जिसके कारण इसके सपाट लिस्टिंग या डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्टिंग के संकेत मिल रहे हैं। चलिए जानते हैं कितना है इसका लेटेस्ट जीएमपी और आईपीओ डिटेल।

Quality Power IPO: सब्सक्राइब करने का आज आखिरी दिन

अगर आप इस आईपीओ में निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो आज आपके पास आखिरी मौका है। कंपनी का आईपीओ 14 फरवरी को ओपन हुआ था।

Quality Power IPO Subscription Status

आज सुबह 11 बजे तक के डेटा के मुताबिक Qualified Institutional Buyers (QIB) ने इस आईपीओ को 0.62 गुना, Non-Institutional Investor (NII) ने 1.14 गुना और Retail Individual Investor ने 1.23 गुना सब्सक्राइब किया है। इस आईपीओ को कुल 0.87 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है।

Quality Power IPO Price Band & Lot Size

कंपनी ने इस आईपीओ के लिए 401-425 रुपये का प्राइस बैंड तय किया है और 26 शेयरों का एक लॉट तय किया है। इस हिसाब से निवेशकों को कम से कम 10,426 रुपये का निवेश करना होगा।

Quality Power IPO Allotment Date

इस आईपीओ का अलॉटमेंट कल यानी बुधवार 19 फरवरी को हो सकता है।

Quality Power IPO Listing Date

BSE और NSE पर शेयर की लिस्टिंग शुक्रवार 21 फरवरी को हो सकती है।

Quality Power IPO Latest GMP

ग्रे मार्केट को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक आज आईपीओ का जीएमपी 0 रुपये है।

Quality Power IPO Listing Price Prediction

लेटेस्ट जीएमपी के हिसाब से इस आईपीओ की लिस्टिंग इसके आईपीओ प्राइस 425 रुपये पर हो सकती है।

Quality Power IPO Registrar

Link Intime India Private Ltd इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है।