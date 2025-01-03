जल्द शुरू होगा Q3 Result का सिलसिला, यहां देखें कब किस कंपनी का आएगा तिमाही नतीजा
Q3 Result Earning Schedule: इस महीने कई कंपनियां अपने वित्तीय प्रदर्शन की जानकारी देगी। अगर आप स्टॉक में निवेश करते हैं तो आपको जरूर ध्यान देना चाहिए कि इस महीने किस तारीख को कौन-सी कंपनी तिमाही नतीजे जारी करेगी।
शेयर बाजार में लिस्टिड कंपनी हर तीन महीने के बाद एक रिपोर्ट जारी करती है। इस रिपोर्ट में कंपनी अपने वित्तीय प्रदर्शन की जानकारी देती है। चालू वित्त वर्ष की चौथी यानी आखिरी तिमाही शुरू हो गई है। अब इस महीने कई कंपनियां पिछली तिमाही के नतीजे (Q3 Result) जारी करेंगी। इन नतीजों का असर कंपनी के शेयर पर भी देखने को मिलता है।
ऐसा माना जाता है कि अगर कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो शेयरों में तेजी आती है। हम आपको नीचे Q3 Result Earning Schedule बताएंगे। इस शेड्यूल के जरिये आप आसानी से जान पाएंगे कि किस तारीख को कौन-सी कंपनी अपने तिमाही नतीजे जारी करेगी।
|तारीख
|कंपनी का नाम
|7 जनवरी 2025
|GM Breweries
|9 जनवरी 2025
| TCS
Tata Elxsi
|10 जनवरी 2025
| CESC
GNA Axle
|13 जनवरी 2025
| Angel One
HCL Tech
|14 जनवरी 2025
|HDFC AMC
|15 जनवरी 2025
| HDFC Life
LTTS
|16 जनवरी 2025
|Infosys
|17 जनवरी 2025
| Amal
ICICI General
Tech Mahindra
|20 जनवरी 2025
| ICICI Securities
MCX
|21 जनवरी 2025
| ICICI Prudential
KEI Ind
Ultratech
|22 जनवरी 2025
| Coforge
HDFC Bank
Polycab
|23 जनवरी 2025
| Cyeint
Dr Reddy
Mphasis
NAM India
|24 जनवरी 2025
| Atul
JSW Steel
|25 जनवरी 2025
| ICICI Bank
IDFC Bank
JK Cement
|28 जनवरी 2025
| Jan Bosch
Bajaj Auto
Exide
M&M Finance
RBL Bank
UTI AMC
|29 जनवरी 2025
|KPIT Tech
|30 जनवरी 2025
| Jan Dabur
Naveen Fluorine
Shree Cement
|31 जनवरी 2025
|Nestle
डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।