शेयर बाजार में लिस्टिड कंपनी हर तीन महीने के बाद एक रिपोर्ट जारी करती है। इस रिपोर्ट में कंपनी अपने वित्तीय प्रदर्शन की जानकारी देती है। चालू वित्त वर्ष की चौथी यानी आखिरी तिमाही शुरू हो गई है। अब इस महीने कई कंपनियां पिछली तिमाही के नतीजे (Q3 Result) जारी करेंगी। इन नतीजों का असर कंपनी के शेयर पर भी देखने को मिलता है।

ऐसा माना जाता है कि अगर कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो शेयरों में तेजी आती है। हम आपको नीचे Q3 Result Earning Schedule बताएंगे। इस शेड्यूल के जरिये आप आसानी से जान पाएंगे कि किस तारीख को कौन-सी कंपनी अपने तिमाही नतीजे जारी करेगी।

तारीख कंपनी का नाम 7 जनवरी 2025 GM Breweries 9 जनवरी 2025 TCS

Tata Elxsi 10 जनवरी 2025 CESC

GNA Axle 13 जनवरी 2025 Angel One

HCL Tech 14 जनवरी 2025 HDFC AMC 15 जनवरी 2025 HDFC Life

LTTS 16 जनवरी 2025 Infosys 17 जनवरी 2025 Amal

ICICI General

Tech Mahindra 20 जनवरी 2025 ICICI Securities

MCX 21 जनवरी 2025 ICICI Prudential

KEI Ind

Ultratech 22 जनवरी 2025 Coforge

HDFC Bank

Polycab 23 जनवरी 2025 Cyeint

Dr Reddy

Mphasis

NAM India 24 जनवरी 2025 Atul

JSW Steel 25 जनवरी 2025 ICICI Bank

IDFC Bank

JK Cement 28 जनवरी 2025 Jan Bosch

Bajaj Auto

Exide

M&M Finance

RBL Bank

UTI AMC 29 जनवरी 2025 KPIT Tech 30 जनवरी 2025 Jan Dabur

Naveen Fluorine

Shree Cement 31 जनवरी 2025 Nestle

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।