जल्द शुरू होगा Q3 Result का सिलसिला, यहां देखें कब किस कंपनी का आएगा तिमाही नतीजा

Q3 Result Earning Schedule: इस महीने कई कंपनियां अपने वित्तीय प्रदर्शन की जानकारी देगी। अगर आप स्टॉक में निवेश करते हैं तो आपको जरूर ध्यान देना चाहिए कि इस महीने किस तारीख को कौन-सी कंपनी तिमाही नतीजे जारी करेगी।

Delhi,UPDATED: Jan 3, 2025 12:30 IST
शेयर बाजार में लिस्टिड कंपनी हर तीन महीने के बाद एक रिपोर्ट जारी करती है। इस रिपोर्ट में कंपनी अपने वित्तीय प्रदर्शन की जानकारी देती है। चालू वित्त वर्ष की चौथी यानी आखिरी तिमाही शुरू हो गई है। अब इस महीने कई कंपनियां पिछली तिमाही के नतीजे (Q3 Result) जारी करेंगी। इन नतीजों का असर कंपनी के शेयर पर भी देखने को मिलता है। 

ऐसा माना जाता है कि अगर कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो शेयरों में तेजी आती है। हम आपको नीचे Q3 Result Earning Schedule बताएंगे। इस शेड्यूल के जरिये आप आसानी से जान पाएंगे कि किस तारीख को कौन-सी कंपनी अपने तिमाही नतीजे जारी करेगी। 

तारीख  कंपनी का नाम
7 जनवरी 2025  GM Breweries
9 जनवरी 2025  TCS
 Tata Elxsi
10 जनवरी 2025  CESC
 GNA Axle
13 जनवरी 2025  Angel One
 HCL Tech
 14 जनवरी 2025  HDFC AMC
15 जनवरी 2025  HDFC Life
 LTTS
16 जनवरी 2025  Infosys
17 जनवरी 2025  Amal
 ICICI General
 Tech Mahindra
20 जनवरी 2025  ICICI Securities
 MCX
21 जनवरी 2025  ICICI Prudential 
 KEI Ind
 Ultratech
22 जनवरी 2025  Coforge
 HDFC Bank
 Polycab 
23 जनवरी 2025  Cyeint
 Dr Reddy
 Mphasis
 NAM India
24 जनवरी 2025  Atul
 JSW Steel
25 जनवरी 2025  ICICI Bank 
 IDFC Bank 
 JK Cement
28 जनवरी 2025  Jan Bosch 
 Bajaj Auto
 Exide 
 M&M Finance 
 RBL Bank 
 UTI AMC
29 जनवरी 2025  KPIT Tech 
30 जनवरी 2025  Jan Dabur 
 Naveen Fluorine
 Shree Cement
31 जनवरी 2025  Nestle

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
