Q2 Results Today 4th Nov: Lenskart, BSE, Nykaa, Dabur समेत कई बड़ी कंपनियों के आएंगे नतीजे- देखें लिस्ट
BSE, Lenskart, Nykaa, Dabur India, Redington, Torrent Power और Physicswallah समेत कई कंपनियां वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर के अपने वित्तीय नतीजे जारी करने वाली हैं। ऐसे में निवेशकों की नजर इन कंपनियों के मुनाफे और कमाई के आंकड़ों पर रहेगी।
Q2FY27 Results Today: शेयर बाजार में आज यानी बुधवार 4 नवंबर को कई बड़ी कंपनियों के शेयर निवेशकों के रडार पर रहेंगे। दरअसल BSE, Lenskart, Nykaa, Dabur India, Redington, Torrent Power और Physicswallah समेत कई कंपनियां वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर के अपने वित्तीय नतीजे जारी करने वाली हैं। ऐसे में निवेशकों की नजर इन कंपनियों के मुनाफे और कमाई के आंकड़ों पर रहेगी।
नतीजे जारी करने वाली कंपनियों में टायर बनाने वाली Apollo Tyres, अस्पताल चलाने वाली Apollo Hospitals, फार्मा सेक्टर की Torrent Pharma और Biocon भी शामिल हैं। इसके अलावा चीनी बनाने वाली Balrampur Chini Mills, जहाज बनाने वाली Garden Reach Shipbuilders & Engineers (GRSE) और पेंट कंपनियों JSW Dulux और Kansai Nerolac के नतीजे भी आएंगे। शिपिंग सेक्टर की Shipping Corporation of India और Essar Shipping भी सितंबर तिमाही के अपने वित्तीय नतीजे जारी करेंगी।
इन बड़ी कंपनियों के आएंगे नतीजे- LIST
- Apollo Hospitals
- Apollo Tyres
- Aptech
- Allcargo Terminals
- Aurobindo Pharma
- Bajel Projects
- Balkrishna Industries
- Balrampur Chini Mills
- Biocon
- BSE
- 63 moons technologies
- Aarvi Encon
- Adroit Infotech
- Advance Agrolife
- Aeroflex Enterprises
- Afcons Infrastructure
- Ashapuri Gold Ornament
- Ashapura Intimates
- All Time Plastics
- Ashiana Housing
- Century Plyboards
- Cummins India
- Dabur India
- Essar Shipping
- Exide Industries
- Godavari Biorefineries
- Garden Reach Shipbuilders & Engineers (GRSE)
- Hi-Tech Gears
- Hindustan Media Ventures Limited
- Housing & Urban Development Corporation Limited
- Indian Metals & Ferro Alloys Limited
- Ircon International
- Jain Irrigation Systems
- JK Lakshmi Cement
- JM Financial
- JSW Dulux
- Kansai Nerolac Paints
- Kirloskar Oil Engines
- Krishival Foods
- Dr. Lal Path Labs
- Lenskart Solutions
- C.E. Info Systems
- Marine Electricals (India)
- Marksans Pharma
- Mazda Limited
- Mindteck (India)
- Mold-Tek Technologies
- NHPC
- NLC India
- Niva Bupa Health Insurance Company
- FSN E-Commerce Ventures (NYKAA)
- Oswal Agro Mills
- Oswal Greentech
- Power Finance Corporation
- PI Industries
- Platinum Industries
- Premier Energies
- Pricol
- Physicswallah
- Redington
- Rolex Rings
- Saregama India
- Shipping Corporation Of India
- SMS Pharmaceuticals
- Somany Ceramics
- Steel Exchange of India
- Stove Kraft Limited
- Swan Corp.
- Tenneco Clean Air India
- Thangamayil Jewellery
- Torrent Power
- Tracxn Technologies
- Websol Energy System
- Zydus Lifesciences
- Zenith Steel Pipes & Industries