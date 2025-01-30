PSU Stock: महारत्न सरकारी शेयर को लेकर बड़ा Target Price, ब्रोकरेज ने कहा- स्टॉक में 88 फीसदी तेजी आने की उम्मीद

महारत्न कंपनी BHEL (भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड) ने दिसंबर तिमाही के शानदार नतीजे पेश किए हैं। इसके बाद इस सरकारी कंपनी के शेयरों में तेजी आई, लेकिन आज शेयर लाल निशान पर ट्रे़ड करने लगे। हालांकि, दो विदेशी ब्रोकरेज फर्मों (Morgan Stanley और CLSA) की इस स्टॉक को लेकर अलग-अलग राय है।

BHEL शेयर का हाल

आज BHEL के शेयर लाल निशान पर है। खबर लिखते वक्त कंपनी के शेयर 3.62 फीसदी की गिरावट के साथ 198.34 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा है।

कैसा रहा तिमाही नतीजा (BHEL Q3 Result)

कंपनी का मुनाफा ₹134.7 करोड़ रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही में ₹60.3 करोड़ था। यानी 123% की बढ़त।

कंपनी की कुल आय ₹5,599.63 करोड़ से बढ़कर ₹7,385 करोड़ हो गई।

EBITDA 41% बढ़कर ₹304.2 करोड़ हो गया।

क्या है ब्रोकरेज की राय (BHEL Target Price)

Morgan Stanley ने BHEL को ‘ओवरवेट’ रेटिंग दी और ₹352 का टारगेट प्राइस रखा, जो मौजूदा कीमत से 88% ज्यादा है।

उनके मुताबिक, कंपनी की आमदनी 32% बढ़ी, जो उम्मीद से बेहतर रही। EBITDA भी ₹3 अरब रहा, जबकि अनुमान ₹2.5 अरब था।

दूसरी ओर, CLSA ने BHEL के लिए ‘Reduce’ (घटाने) की रेटिंग दी और टारगेट प्राइस को ₹205 से घटाकर ₹166 कर दिया। CLSA के अनुसार, कंपनी के लिए बड़ा ग्रोथ फैक्टर खत्म हो चुका है।

BHEL के शेयरों का भविष्य

कंपनी के शानदार तिमाही नतीजों की वजह से शेयर में बढ़त देखने को मिली। हालांकि, ब्रोकरेज फर्मों की राय अलग-अलग है। Morgan Stanley को कंपनी की ग्रोथ में भरोसा है और ₹352 का टारगेट दिया है, जबकि CLSA ने सतर्क रहने की सलाह दी है।

निवेशकों को क्या करना चाहिए?

जो निवेशक लंबी अवधि के लिए देख रहे हैं, उनके लिए Morgan Stanley का टारगेट काफी आकर्षक है। लेकिन, कुछ जोखिमों को ध्यान में रखते हुए सतर्क रहना जरूरी है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।