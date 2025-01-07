इस PSU Stock ने Defence से लेकर Railway स्टॉक्स को पछाड़ा, जानिए आगे क्या होगा?

सरकारी कंपनी ITI के शेयर मंगलवार को 8.62 प्रतिशत उछलकर 592.85 रुपये तक पहुंचे, जो एक साल का सबसे हाई लेवल है, जबकि पिछला क्लोजिंग प्राइस 545.80 रुपये था। हालांकि, यह उछाल ज्यादा समय तक नहीं रहा, क्योंकि सत्र के दौरान शेयर में तेज गिरावट आई। यह उच्चतम स्तर से 17.14 प्रतिशत गिरकर 491.25 रुपये तक पहुंच गए। आज की गिरावट के बावजूद, ITI के शेयरों ने पिछले पांच सत्रों में 25.90 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है।

BSE और NSE ने ITI के शेयरों को शॉर्ट-टर्म ASM (अतिरिक्त निगरानी उपाय) फ्रेमवर्क में डाल दिया है। एक्सचेंज शेयरों को शॉर्ट-टर्म या लॉन्ग-टर्म ASM फ्रेमवर्क में डालते हैं ताकि निवेशकों को शेयर कीमतों में अधिक उतार-चढ़ाव के बारे में चेतावनी दी जा सके।

एक्सचेंजों ने इस महत्वपूर्ण मूवमेंट पर कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा। PSU ने जवाब में कहा है कि हम यह पुष्टि करना चाहते हैं कि वर्तमान में कोई ऐसे मामले/घटनाएं नहीं हैं जिन्हें स्टॉक एक्सचेंजों के साथ घोषित किया जाना बाकी हो जो कंपनी के शेयरों के प्राइस/वॉल्यूम ट्रेडिंग पर असर डाल सकती हों। शेयर की कीमत या वॉल्यूम में कोई वृद्धि या गिरावट पूरी तरह से बाजार की स्थिति पर निर्भर करती है और कंपनी इसका जिम्मेदार नहीं है।

तकनीकी रूप से शेयर 5-दिन, 10-दिन, 20-दिन, 30-दिन, 50-दिन, 100-दिन, 150-दिन और 200-दिन की साधारण मूविंग एवरेजेस (SMAs) से ऊपर ट्रेडिंग कर रहे थे। स्टॉक का 14-दिन का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 69.58 था। 30 से कम का स्तर ओवरसोल्ड माना जाता है जबकि 70 से ऊपर का स्तर ओवरबॉट माना जाता है।

BSE के अनुसार शेयर का मूल्य-से-आय (P/E) रेश्यो 94.11 था जबकि मूल्य-से-बुक (P/B) रेश्यो 29.72 था। प्रति शेयर आय (EPS) (-)5.22 रही और इक्विटी पर रिटर्न (-)31.60 था।

आनंद राठी के सीनियर मैनेजर - टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट, जिगर एस पटेल ने निवेशकों को मौजूदा स्तरों पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी।

खबर लिखने तक करीब 16.16 लाख शेयरों का लेन-देन हुआ था। यह दो सप्ताह के औसत वॉल्यूम 16.72 लाख शेयरों से कम था। इस काउंटर पर टर्नओवर 85.74 करोड़ रुपये रहा, जिससे इसका बाजार पूंजीकरण (m-cap) 47,203.57 करोड़ रुपये हो गया।

ITI संचार मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय PSU है। हाल ही में, सरकार ने इस राज्य-स्वामित्व वाली कंपनी में 90 प्रतिशत हिस्सेदारी रखी है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।