इस PSU Stock ने छुआ नया All Time High, 3 दिनों में 40 प्रतिशत का उछाल

सरकारी कंपनी ITI के शेयर की कीमत तीसरे दिन भी मजबूत खरीदी के साथ बढ़ रही है। शेयर 404 रुपए पर पहुंचकर नया ऑल-टाइम हाई बना लिया है। ITI के शेयर की कीमत 10 दिसंबर, मंगलवार को लगातार तीसरे सत्र में मजबूत खरीदी की वजह से लगभग 10 प्रतिशत बढ़कर ₹404 के नए ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गई। 

NEW DELHI,UPDATED: Dec 10, 2024 11:11 IST
ITI के शेयर ₹385 पर खुले, जबकि इसका पिछला क्लोजिंग ₹368.10 था और यह 9.8 प्रतिशत की बढ़त के साथ ₹404 तक पहुंच गया। इस तेजी के साथ कंपनी का कुल मार्केट कैप लगभग ₹38,000 करोड़ पहुच गया है। ITI के शेयरों ने पिछले सत्र में 15 प्रतिशत और उससे पहले के दिन 13 प्रतिशत से अधिक की बढ़त हासिल की थी।

ITI शेयरों का ट्रेंड
सरकारी कंपनी के शेयरों ने सिर्फ तीन दिनों में लगभग 42 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें आज का दिन भी शामिल है। इस PSU स्टॉक ने 25 अक्टूबर को ₹210 के 52-सप्ताह के निचले स्तर को छुआ था, लेकिन उसके बाद से इसमें मजबूत बढ़त देखने को मिली है। आज के ₹404 के उच्चतम स्तर को देखते हुए, यह स्टॉक दो महीने से भी कम समय में 92 प्रतिशत से अधिक बढ़ चुका है।

महीने के हिसाब से, स्टॉक ने अब तक दिसंबर में 38 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है, जबकि नवंबर में 27 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी, जब यह पिछले तीन महीनों की गिरावट की लकीर को तोड़ते हुए उभरा था। पिछले 6 महीनों में स्टॉक में 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, और तीन साल की अवधि में इसकी बढ़त 235 प्रतिशत रही है।

बिजनेस मॉडल
कंपनी की स्थापना 1948 में हुई थी। ITI Ltd, भारत सरकार के संचार मंत्रालय के अधीन है। कंपनी दूरसंचार उपकरणों और सर्विस पर ध्यान केंद्रित करता है और इसने दशकों से भारत के दूरसंचार बुनियादी ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कंपनी ऑप्टिकल फाइबर केबल, टेलीकॉम ट्रांसमिशन उपकरण, एन्क्रिप्शन समाधान और स्मार्ट कार्ड सहित दूरसंचार प्रोडक्ट की एक विस्तृत श्रृंखला बनाती है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

