PSU Stock: सरकारी तेल कंपनी के मुरीद हुए ब्रोकरेज , बढ़ाया टारगेट प्राइस और दी खरीदने की सलाह

Newsशेयर बाज़ारPSU Stock: सरकारी तेल कंपनी के मुरीद हुए ब्रोकरेज , बढ़ाया टारगेट प्राइस और दी खरीदने की सलाह

PSU Stock: निवेशकों का विश्वास सरकारी कंपनी के स्टॉक पर बनी होती है। हाल में ब्रोकरेज फर्म ने सरकारी तेल और गैस कंपनी GAIL (India) के शेयर को खरीदने की सलाह दी है। फर्म ने स्टॉक टारगेट प्राइस को भी बढ़ा दिया है।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Feb 4, 2025 18:48 IST

महारत्न पीएसयू स्टॉक में तेजी बरकरार है। हम सरकारी तेल और गैस कंपनी GAIL (India) के बारे में बात कर रहे हैं। गेल इंडिया ने हाल ही में डिविडेंड का एलान किया है। सरकारी कंपनी की तरफ से मिल रहे डिविडेंड ने निवेशकों को काफी आकर्षित किया है। अब शेयर को लेकर ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट भी आ गई है। इस रिपोर्ट का असर स्टॉक पर देखने को मिला। मंगलवार को कंपनी के शेयर 2 फीसदी की बढ़त के साथ 177.90 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ। 

क्या है ब्रोकरेज की राय? 

ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने कहा कि चालू कारोबारी साल की तीसरी तिमाही में कंपनी की वित्तीय प्रदर्शन उम्मीद जितना अच्छा नहीं रहा। यह मार्केट सेगमेंट परफॉर्मेंस से काफी कमजोर रहा है। कमजोर प्रदर्श के बीच भी कंपनी के इनकम में सुधार देखने को मिला। ऐसे में उम्मीद है कि चालू तिमाही में कंपनी का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। मोतीलाल ओसवाल ने शेयर को BUY रेटिंग दी और टारगेट प्राइस को 255 रुपये प्रति शेयर कर दिया। 

गेल दे रही है डिविडेंड (GAIL Interim Dividend)

जनवरी 2025 में कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वह निवेशकों को अंतरिम डिविडेंड (Interim Dividend) दे रही है। कंपनी शेयरहोल्डर्स को 6.50 रुपये प्रति स्टॉक का डिविडेंड दे रही है। डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 7 फरवरी 2025 तय किया गया है। 7 फरवरी को जिन निवेशको के डीमैट अकाउंट में गेल इंडिया के शेयर रहेंगे उन्हें ही लाभांश मिलेगा।   

कंपनी ने पहले भी कई बार निवेशकों को लाभांश दिया है। पिछले साल फरवरी 2024 में कंपनी ने 5.50 रुपये प्रति शेयर का लाभांश दिया था। Trendlyne डेटा के अनुसार साल 2001 से अभी तक गेल इंडिया ने 47 बार डिविडेंड दिया है। इसके अलावा कंपनी ने कई बार निवेशकों को बोनस इश्यू भी दिया है। 

गेल इंडिया शेयर का हाल (GAIL (India) Share Price)

शेयर में जारी उतार-चढ़ाव के कारण कंपनी के शेयर ने साल भर में 2 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं, छह महीने में स्टॉक 20 फीसदी से अधिक गिर गया है। हालांकि, पिछले पांच सत्रों में कंपनी के शेयर 6 फीसदी तक चढ़ गए हैं। इसी तरह पांच साल में गेल इंडिया के शेयर ने 116.95 फीसदी का धांसू रिटर्न दिया है। अभी शेयर का 52 वीक हाई 246.30 रुपये और 52 वीक लो 163.35 रुपये है। 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Feb 4, 2025