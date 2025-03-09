BEL Share: PSU Defence Stock में आएगी तेजी, JP Morgan ने दिया नया टारगेट प्राइस

भारतीय शेयर बाजार (Stock Market) में भले ही सुस्ती दिख रही हो, लेकिन कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं। उन्हीं में से एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL Share) है, जो लगातार बड़े ऑर्डर्स (Big Orders in BEL) मिलने के चलते इन्वेस्टर्स (Investors) के फोकस में बना हुआ है।

BEL Stock Price

BSE पर BEL का शेयर शुक्रवार को तेजी के साथ बंद हुए। बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। कंपनी के शेयर 1.54 फीसदी की तेजी के साथ 277.00 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ। 7 मार्च को शुरुआती कारोबार में शेयर 276.25 रुपए (BEL Share Price Today) पर खुले थे, लेकिन ट्रेडिंग सेशन के दौरान इसने 279.65 रुपए का हाई (Day High Price) बनाया।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड शेयर का 52-वीक हाई 340.35 रुपए (52-Week High) है, जो 10 जुलाई 2024 को बना था। वहीं, पिछले दो साल में BEL ने 190% तक का पॉजिटिव रिटर्न (BEL Share Returns) दिया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का कुल मार्केट कैप (Market Cap) 2.02 लाख करोड़ रुपए है।

BEL को मिला बड़ा ऑर्डर

सरकारी डिफेंस कंपनी BEL (Bharat Electronics Limited) को 577 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर (New Order in BEL) मिला है। इस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रोडक्ट्स (Electronic Warfare Products), रडार अपग्रेड्स (Radar Upgrades),सबमरीन कम्युनिकेशन सिस्टम्स (Submarine Communication Systems) शामिल हैं।

BEL के पास अब FY25 के लिए कुल ऑर्डर (Total Order Size) 13,724 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। वहीं, कंपनी का ऑर्डर बैकलॉग (Order Backlog) 75,000 करोड़ रुपये तक हो गया है, जो कि TTM रेवेन्यू का 3.23 गुना है। FY25 में BEL को 25,000 करोड़ रुपये के ऑर्डर इनफ्लो (Order Inflow Guidance) का अनुमान है।

ब्रोकरेज फर्म्स की राय (Brokerage on BEL Share)

JP Morgan ने BEL के लिए बुलिश नजरिया (Bullish View on BEL) जारी रखा है। ब्रोकरेज ने स्टॉक को ओवरवेट रेटिंग (Overweight Rating) दी है। वहीं, स्टॉक का टारगेट प्राइस (BEL Target Price) 343 रुपये दिया है।

ब्रोकरेज फर्म Antique ने भी बुलिश रेटिंग दी है। फर्म ने स्टॉका का 373 रुपए का अपसाइड टारगेट (BEL Share Upside Target) दिया है। अभी BEL स्टॉक अभी अपने पीक से 20% नीचे (20% Below Peak) ट्रेड कर रहा है, जिससे निवेशकों को बेहतर एंट्री पॉइंट (Good Entry Point in BEL) मिल सकता है।

क्या करें निवेशक? (Should You Invest in BEL Stock?)

BEL एक मजबूत सरकारी डिफेंस कंपनी (Strong PSU Stock) है, जिसे लगातार नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं। ब्रोकरेज फर्म्स इस शेयर पर बुलिश (Bullish Ratings) हैं और लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न की उम्मीद कर रही हैं। अगर आप PSU और डिफेंस सेक्टर (PSU & Defense Stocks) में निवेश करना चाहते हैं, तो यह स्टॉक अच्छा मौका (Good Buying Opportunity) हो सकता है।