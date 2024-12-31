San Francisco में गिर गई प्रॉपर्टी की कीमत, 9 करोड़ का घर 5 करोड़ में बिका – जानें क्या है वजह

दुनिया के कई हिस्सों में प्रॉपर्टी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहां कीमतों में भारी गिरावट आई है। इस शहर में मकानों की कीमतें 40 फीसदी तक गिर गई हैं, और अब यह कीमतें कोरोना से पहले के स्तर पर पहुंच गई हैं। जानिए इस गिरावट के पीछे की वजहें क्या हैं।

क्या आप उस शहर में मकान खरीदना चाहेंगे, जहां प्रॉपर्टी आधी कीमत पर बिक रही हो? सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन ऐसा सच में हो रहा है। सैन फ्रांसिस्को में एक 9 करोड़ रुपये का मकान अब मात्र 5 करोड़ रुपये में बिक गया है।

San Francisco: Reason for the decline in property market

यह शहर भारत में नहीं, बल्कि अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। सैन फ्रांसिस्को, जिसे 'गोल्डन सिटी' भी कहा जाता है, में प्रॉपर्टी की कीमतों में भारी गिरावट आई है। यहां की प्रॉपर्टी की कीमतें कोरोना के पहले वाले स्तर पर आ चुकी हैं। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के महंगे शहरों में एक है, लेकिन अब यहां मकान बहुत सस्ते हो गए हैं।

Reason for fall in prices

इस गिरावट का मुख्य कारण लोगों की नौकरियों का चले जाना है। SFGATE की एक रिपोर्ट के अनुसार, टेक सेक्टर में छंटनी हो रही है, जिसके कारण लोग अपने घर बेचकर शहर छोड़ रहे हैं। वोल्फ स्ट्रीट के डेटा के मुताबिक, यहां के घरों की कीमतें अब 2015 के स्तर तक पहुंच चुकी हैं।

How much has the price decreased?

सैन फ्रांसिस्को में सिंगल फैमिली हाउस की कीमतें 2022 में अपने उच्चतम स्तर से 15 प्रतिशत तक गिर गई हैं। SFGATE की रिपोर्ट के मुताबिक, अब इन घरों की औसत कीमत 1.39 मिलियन डॉलर (करीब 1.15 करोड़ रुपये) हो गई है। वहीं, 2012 से 2022 के बीच यहां प्रॉपर्टी की कीमतें दोगुनी हो गई थीं, लेकिन पिछले दो सालों में इसमें 30 प्रतिशत की कमी आई है।

सैन फ्रांसिस्को की मिलेनियम टावर में फ्लैट की कीमतों में 44 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है। एक दशक पहले जहां यह फ्लैट 11 लाख डॉलर (करीब 9.40 करोड़ रुपये) में बिकता था, वहीं अब यह 6.15 लाख डॉलर (करीब 5.25 करोड़ रुपये) में बिक रहा है।

Effect of layoffs in the tech sector

अमेरिका में टेक सेक्टर इन दिनों आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। वोल्फ स्ट्रीट के मुताबिक, पिछले दो सालों में इस सेक्टर में 20 प्रतिशत कर्मचारियों की छंटनी की गई है। SFGATE के अनुसार, 2023 में सैन फ्रांसिस्को में 10,000 से ज्यादा लोग अपनी नौकरियां खो बैठे। इस कारण लोग अपने घर बेचने पर मजबूर हो गए हैं और शहर छोड़ रहे हैं, जिससे प्रॉपर्टी की कीमतें गिर रही हैं।

सैन फ्रांसिस्को में प्रॉपर्टी की कीमतों में आई यह गिरावट एक उदाहरण है कि कैसे किसी शहर में आर्थिक बदलाव और नौकरी की स्थिति प्रॉपर्टी मार्केट को प्रभावित कर सकती है। जहां एक ओर बाकी जगहों पर प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छू रही हैं, वहीं सैन फ्रांसिस्को में लोग सस्ते दामों में घर खरीदने के मौके का फायदा उठा रहे हैं।