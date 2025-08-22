Prime Focus Share: 36 रुपये से 165 रुपये तक, इस शेयर ने रणबीर कपूर को किया मालामाल

शेयर बाजार (Stock Market) में आए दिन किसी न किसी स्टॉक की चर्चा होती रहती है, लेकिन कुछ शेयर ऐसे भी होते हैं जो बहुत तेजी से ऊपर चढ़ते हैं और अपने निवेशकों को करोड़पति बना देते हैं। ऐसा ही करिश्मा प्राइम फोकस (Prime Focus Share) ने किया है।

यह शेयर पिछले कुछ महीनों से लगातार ऊपर जा रहा है और जिसने भी इसमें भरोसा दिखाया, उसकी झोली भर गई। सबसे खास बात ये है कि बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) ने भी इस कंपनी में मोटा निवेश किया है और उन्हें इससे करोड़ों का फायदा हुआ है।

प्राइम फोकस का शेयर पिछले कुछ दिनों से शेयर बाजार में ताबड़तोड़ भाग रहा है। आज यह शेयर 160.26 रुपये पर खुला। सिर्फ पांच कारोबारी दिनों में यह स्टॉक 12% बढ़ चुका है और अगर पिछले चार महीने देखें, तो इसमें 80% से ज्यादा की तेजी आई है। इस रफ्तार के चलते कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़कर 5100 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है।

रणबीर कपूर का करोड़ों का दांव

रिपोर्ट्स के मुताबिक रणबीर कपूर ने हाल ही में इस कंपनी में बड़ा निवेश किया है। उन्होंने जुलाई महीने में तरजीही इक्विटी इश्यू के जरिए करीब 15 करोड़ रुपये लगाए थे और इसके बदले उन्हें कंपनी के 12.5 लाख शेयर मिले। उस समय ये शेयर उन्हें 120 रुपये प्रति स्टॉक के हिसाब से मिले थे। अब जब यह शेयर 165 रुपये से ऊपर पहुंच गया है, तो रणबीर का निवेश बढ़कर करीब 20.60 करोड़ रुपये का हो गया है। यानी महज कुछ ही हफ्तों में उन्हें 5.5 करोड़ रुपये से ज्यादा का फायदा हो गया।

प्राइम फोकस के बारे में

प्राइम फोकस की शुरुआत 1997 में नमित मल्होत्रा ने मुंबई में की थी। तब यह एक छोटी सी पोस्ट-प्रोडक्शन कंपनी थी, लेकिन आज यह VFX सेक्टर की दिग्गज कंपनी बन चुकी है। हॉलीवुड और बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों में इसके विजुअल इफेक्ट्स का जादू देखा गया है। खास बात यह भी है कि रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म ‘रामायण’ (Ramayana) के पोस्ट-प्रोडक्शन का काम भी यही कंपनी संभाल रही है।

पांच साल में चार गुना रिटर्न

अगर लंबे समय का नजरिया देखें तो प्राइम फोकस के शेयर ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। अगस्त 2020 में इस शेयर की कीमत सिर्फ 36 रुपये थी और अब यह 165 रुपये से ऊपर ट्रेड कर रहा है। यानी पांच साल में इसमें 358% से ज्यादा का रिटर्न मिला है। जिसने भी उस समय इसमें पैसा लगाया था, उसका निवेश चार गुना से ज्यादा हो चुका है। हालांकि, इसका 52 हफ्ते का हाई लेवल 181 रुपये भी रहा है।