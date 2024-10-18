Premium Plast IPO: 21 अक्टूबर को खुलेगा इश्यू, जानिए क्या है प्राइस बैंड

प्रीमियम प्लास्ट (Premium Plast) का IPO सोमवार यानी 21 अक्टूबर 2024 को खुलेगा। कंपनी ने अपने IPO के लिए 46-49 रुपये का प्राइस बैंड तय किया है, जिसके लिए निवेशक कम से कम 3,000 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं. इस IPO को बुधवार, 23 अक्टूबर तक सब्सक्राइब किया जा सकता है।

advertisement

करोड़ रुपये जुटाने की योजना

प्रीमियम प्लास्ट अपने IPO के जरिए 26.20 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है. इस इश्यू में कंपनी 53,46,000 फ्रेश शेयर जारी करने वाली है, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर है। कई सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) 5-7 रुपये के बीच था।

इस आईपीओ से होने वाली आय का इस्तेमाल कंपनी अपनी क्षमता को बढ़ाने, नई मशीनें खरीदने, कामकाजी पूंजी से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने, आंशिक तौर पर कर्ज चुकाने और अन्य कॉर्पोरेट जरूरतों को पूरा करने के लिए करने वाली है। इस कंपनी के शेयर 28 अक्टूबर, सोमवार को NSE के SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे।

IPO रिटेल निवेशक

IPO में रिटेल निवेशक केवल एक लॉट यानी 3,000 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं. एक लॉट की कीमत 1.47 लाख रुपये है। अन्य निवेशकों को कम से कम दो लॉट यानी 6,000 शेयरों की बोली लगानी होगी। कंपनी ने अपने इश्यू के 10 फीसदी शेयर योग्य संस्थागत खरीदारों के लिए आरक्षित रखे हैं, जबकि गैर-संस्थागत निवेशकों और रिटेल निवेशकों के लिए 45-45 फीसदी शेयरों को आरक्षित रखा गया है।

साल 1994 में ठाणे से शुरू हुई प्रीमियम प्लास्ट प्लास्टिक से जुड़ी चीजों का निर्माण करती है, जिनका इस्तेमाल कई किस्म की चीजों में होता है। कंपनी 600 से अधिक प्लास्टिक के सामान बनाती है, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में होता है। कंपनी के पास तीन कारखाने हैं, जिसमें से दो मध्य प्रदेश के पितमपुर और एक महाराष्ट्र के वसई में हैं।

करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज

30 जून 2024 को खत्म हुई तिमाही में कंपनी ने 1.41 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था, जबकि कंपनी की आय 12.13 करोड़ रुपये थी। वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी ने कुल 4.78 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया, जबकि इसकी कुल आय 46.71 करोड़ रुपये थी।

खांडवाल सिक्योरिटीज (Khandwala Securities) इस इश्यू की एकमात्र प्रबंधक है, जबकि बिगशेयर सर्विसेज (Bigshare Services) इश्यू की रजिस्ट्रार नियुक्त की गई है। इस IPO के लिए अस्नानी स्टॉक ब्रोकिंग (Asnani Stock Broker) को मार्केट मेकर बनाया गया है, जिसके लिए कुल 2,70,000 शेयर आरक्षित रखे गए हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।