दिग्गज निवेशक Vijay Kedia ने इस मल्टीबैगर स्टॉक पर लगाया दांव!
स्टार इन्वेस्टर विजय केडिया को शेयर मार्केट रिटेल से लेकर बड़े निवेशक तक फॉलो करते हैं। अकसर देखा जाता है कि विजय केडिया की किसी भी कंपनी के स्टॉक में एंट्री और एग्जिट प्राइस को प्रभावित करती है। एक बार फिर विजय केडिया ने मल्टीबैगर एक और शेयर दांव लगाया है। आइये जानते हैं डिटेल्स।
कहां किया निवेश?
मल्टीबैगर ऑटो स्टॉक Precision Camshafts पर दिग्गज निवेशक विजय केडिया बुलिश दिख रहे हैं। विजय केडिया ने अपनी फर्म केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के जरिए से इस ऑटो कंपनी Precision Camshafts लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। फर्म ने सितंबर 2024 में 10 लाख शेयर खरीदे हैं। जो करीब 1.05 प्रतिशत हिस्सेदारी के बराबर है। इतना ही नहीं बल्कि विजय केडिया के पास व्यक्तिगत तौर पर 10 लाख शेयर हैं, जो 1.05 प्रतिशत हिस्सेदारी के बराबर है। नतीजतन अब उनके पास कंपनी में कुल 20 लाख शेयर या 2.10 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
बिजनेस मॉडल
Precision Camshafts Limited भारत और विश्व स्तर पर निर्माता और सप्लायर कंपनी है। ये पैसेंजर व्हीकल्स, ट्रैक्टरों, हल्के कमर्शियल व्हीकल और लोकोमोटिव इंजन एप्लिकेशन के लिए 150 से अधिक प्रकार के कैमशाफ्ट की सप्लाय करती है।
Shareholding Pattern पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 65.37 प्रतिशत है। विदेशी निवेशकों की होल्डिंग 0.16% है तो वहीं DIIs की 0.08% और पब्लिक 34.40 प्रतिशत हिस्सेदारी है। कंपनी का मार्केट कैप 2,400 करोड़ रुपये से अधिक है। कंपनी ने अपने तिमाही नतीजों (Q1FY25) और सालाना नतीजों (FY24) में पॉज़िटिव नंबर्स पोस्ट किये हैं और 22.3 प्रतिशत का अच्छा डिविडेंड भुगतान कर रही है।
डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।