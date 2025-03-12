Dividend Stock: महारत्न कंपनी का बड़ा ऐलान! FY25 में चौथी बार डिविडेंड देगी कंपनी - चेक करें RECORD DATE

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारDividend Stock: महारत्न कंपनी का बड़ा ऐलान! FY25 में चौथी बार डिविडेंड देगी कंपनी - चेक करें RECORD DATE

कंपनी ने आज डिविडेंड के साथ-साथ इसकी रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट भी जारी कर दी है। जानिए हर शेयर पर आपकी कितनी कमाई होगी।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 12, 2025 15:37 IST

Dividend Stock: NBFC सेक्टर की महारत्न Power Finance Corporation Ltd. ने आज शेयर धारकों के लिए वित्त वर्ष 25 के लिए चौथे अंतरिम डिविडेंड देने की घोषणा की है। कंपनी ने आज डिविडेंड के साथ-साथ इसकी रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट भी जारी कर दी है। कंपनी का शेयर आज करीब 1% गिरकर बंद हुआ है। 

PFC Dividend 2025

कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी ने बोर्ड मेंबर्स ने 35% के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है। इसका मतलब कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 3.5 रुपये का डिविडेंड देगी। 

PFC Dividend Record Date

कंपनी ने तय अंतरिम डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट के रूप में बुधवार 19 मार्च 2025 का दिन तय किया है। इसका मतलब अगर आपके डीमैट खाते में 19 मार्च तक कंपनी के शेयर होंगे तो कंपनी आपको डिविडेंड का लाभ जरूर देगी।

PFC Dividend Payment Date

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि डिविडेंड की पेमेंट 11 अप्रैल 2025 या इससे पहले कर दी जाएगी। 

PFC Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले फरवरी 2025 में 3.5 रुपये का डिविडेंड, नवंबर 2024 में 3.5 रुपये का डिविडेंड, अगस्त 2024 में 3.25 रुपये का डिविडेंड, जुलाई 2024 में 2.5 रुपये का डिविडेंड और मार्च 2024 में 3 रुपये का डिविडेंड दिया था।

PFC Share Price

बीएसई पर कंपनी का शेयर 0.83% या 3.30 रुपये टूटकर 396.30 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.85% या 3.40 रुपये टूटकर 396 रुपये पर बंद हुआ।

PFC Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में सपाट रहा है। वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 5 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। हालांकि पिछले 3 महीने में शेयर 21 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 20 प्रतिशत से अधिक टूटा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1साल में 7 प्रतिशत से अधिक टूटा है। हालांकि पिछले 2 साल में शेयर 195 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 339 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 450 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Mar 12, 2025