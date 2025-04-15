नहीं रूक रही गिरावट! इस शेयर में धड़ाधड़ लग रहा लोअर सर्किट, अब कंपनी ने दिया ये बड़ा अपडेट

Stock in Focus: शेयर बाजार में मंगलवार को रही शानदार तेजी के बीच इस स्मॉल कैप कंपनी के शेयर में आज फिर से 2% का लोअर सर्किट लगा है। पिछले 5 कारोबारी दिनों में अगर देखें तो पांचो ही दिन स्टॉक में लोअर सर्किट लगा है। स्टॉक पिछले 5 दिनों में करीब 8 प्रतिशत तक टूटा है।

advertisement

हालांकि आज इस स्मॉल कैप कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में एक बड़ी जानकारी दी है। जिस शेयर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है Power and Instrumentation (Gujarat) Ltd. आज इस कंपनी को एक वर्क ऑर्डर मिला है।

कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे Godrej & Boyce Mfg Co Ltd. से 80,24,000 रुपये (80.24 लाख) का एक वर्क ऑर्डर मिला है।

इस वर्क ऑर्डर के तहत कंपनी को 350 MVA पावर ट्रांसफॉर्मर निर्माण, ऑयल फिल्टरेशन, 400kV GIS PSS-2 GIPCL, खावड़ा प्रोजेक्ट में पावर ट्रांसफॉर्मर के लिए निर्माण-प्री टेस्ट और ऑयल सैंपल टेस्ट करना है।

Power and Instrumentation Share Price

कंपनी का शेयर आज एनएसई पर 2% या 2.91 रुपये टूटकर 142.49 रुपये पर बंद हुआ।

Power and Instrumentation Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 5.5 प्रतिशत से अधिक और पिछले 2 हफ्ते में 13 प्रतिशत से अधिक गिरा है। वहीं पिछले 1 महीने में स्टॉक 2 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है।

वहीं पिछले 3 महीने में शेयर 61 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 45 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। YTD आधार पर देखें तो शेयर अब तक साल 2025 में 56 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है।

1 साल में 2 गुना हुआ पैसा

इस शेयर ने निवेशकों का पैसा 1 साल में दोगुना करते हुए 118 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न दिया है।

Power and Instrumentation Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने आखिरी बार सितंबर 2024 में 0.20 रुपये का डिविडेंड और सितंबर 2023 में भी 0.20 रुपये का डिविडेंड दिया था।