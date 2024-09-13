PN Gadgil IPO allotment status: कहां चेक करें IPO, कितना है GMP?

पीएन गाडगिल के आईपीओ में अप्लाई करने वाले लोगों को जल्द ही जानकारी मिल जाएगी कि उन्हें अलॉटमेंट हुआ है या नहीं।

पीएन गाडगिल ने 31 शेयरों के लॉट साइज के साथ 458-480 रुपये प्रति शेयर के प्राइस बैंड में अपना आईपीओ बेचा, जो 10 सितंबर से 12 सितंबर के बीच बोली के लिए खोला था। कंपनी का टारगेट 160.01 करोड़ रुपये जुटाना था, जिसमें 104 करोड़ रुपये की ताजा शेयर बिक्री और 35.01 लाख शेयरों की बिक्री की पेशकश (ओएफएस) शामिल थी।

इस इश्यू को कुल मिलाकर 59.41 गुना सब्सक्राइब किया गया, जिसका श्रेय योग्य संस्थागत बोलीदाताओं (क्यूआईबी) की मजबूत बोली को जाता है, जिनका आवंटन 136.85 गुना बुक किया गया। पीएन गाडगिल का ग्रे मार्केट प्रीमियम मजबूत बना हुआ है।

पीएन गाडगिल ज्वैलर्स अपने ब्रांड नाम 'पीएनजी' के तहत विभिन्न मूल्य श्रेणियों और डिजाइनों में सोने, चांदी, प्लैटिनम और हीरे के आभूषणों सहित कीमती धातु/आभूषण उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।

नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और बीओबी कैपिटल मार्केट्स पीएन गाडगिल ज्वैलर्स आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं, जबकि बिगशेयर सर्विसेज इस इश्यू के लिए रजिस्ट्रार है। कंपनी के शेयर मंगलवार, 17 सितंबर को शेयर बाजारों में लिस्ट होंगे।

पीएन गाडगिल के इश्यू के लिए बोली लगाने वाले निवेशक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) की वेबसाइट पर आवंटन की स्थिति की जांच कर सकते हैं:

1) https://www.bseindia.com/investors/appli_check.aspx पर जाएं

2) इश्यू प्रकार के अंतर्गत, इक्विटी पर क्लिक करें

3) इश्यू के नाम के अंतर्गत ड्रॉपबॉक्स में पीएन गाडगिल लिमिटेड का चयन करें

4) आवेदन संख्या लिखें

5) पैन कार्ड आईडी जोड़ें

6) 'मैं रोबोट नहीं हूं' पर क्लिक करें और सबमिट करें



निवेशक इश्यू के रजिस्ट्रार बिगशेयर सर्विसेज लिमिटेड ( https://ipo.bigshareonline.com/IPO_Status.html ) के ऑनलाइन पोर्टल पर भी आवंटन स्थिति की जांच कर सकते हैं।

1) बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के वेब पोर्टल पर जाएं

2) ड्रॉपबॉक्स में उस आईपीओ का चयन करें जिसका नाम केवल तभी प्रदर्शित होगा जब आवंटन अंतिम रूप से हो जाएगा

3) आपको तीन तरीकों में से किसी एक का चयन करना होगा: आवेदन संख्या/सीएएफ नंबर, लाभार्थी आईडी, या पैन आईडी।

4) चरण 2 में आपके द्वारा चयनित मोड का विवरण दर्ज करें

5) सुरक्षा कारणों से कैप्चा सही से भरें

6) अपनी आबंटन स्थिति जानने के लिए खोज पर क्लिक करें।