बजट 2026 में ‘बायो फार्मा शक्ति’ योजना के ऐलान से फार्मा शेयरों में जोरदार तेजी

यह योजना अगले पांच सालों में घरेलू इनोवेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट (R&D) को बढ़ावा देने के लिए लाई जाएगी। इसका फोकस डायबिटीज, कैंसर और ऑटो-इम्यून बीमारियों के इलाज से जुड़े बायोफार्मा उत्पादों पर होगा।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Feb 1, 2026 11:36 IST

रविवार को फार्मा शेयरों में तेजी देखने को मिली, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में 10,000 करोड़ रुपये के ‘बायो फार्मा शक्ति’ स्कीम का ऐलान किया। यह योजना अगले पांच सालों में घरेलू इनोवेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट (R&D) को बढ़ावा देने के लिए लाई जाएगी। इसका फोकस डायबिटीज, कैंसर और ऑटो-इम्यून बीमारियों के इलाज से जुड़े बायोफार्मा उत्पादों पर होगा।

सम्बंधित ख़बरें

इस घोषणा के बाद बीएसई हेल्थकेयर इंडेक्स 370 अंक चढ़कर 41,717 पर पहुंच गया। फार्मा शेयरों में Sun Pharma Advanced Research Co Ltd (SPARC) के शेयर 10%, Syncom Formulations (India) Ltd के शेयर 10% और Shilpa Medicare के शेयर करीब 14% तक चढ़े और टॉप गेनर्स में शामिल रहे।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Feb 1, 2026