PFC, Nalco, Ingersoll Rand, Taparia Tools समेत 38 कंपनियां निवेशकों की करेंगी मौज! Dividend, bonus से जुड़ी खबरें
दलाल स्ट्रीट पर निवेशक अगले हफ्ते में कंपनियों जैसे Power Finance Corporation (PFC), National Aluminium Company (Nalco), Taparia Tools, Procter & Gamble Health, Happiest Minds Technologies, Gillette India पर कड़ी नजर बनाए रखेंगे।। अगले 5 दिनों में 34 से अधिक कंपनियां अपने शेयरों को ex-dividend के रूप में ट्रेड करेंगी, जिनमें डिविडेंड, बोनस इश्यू और स्टॉक स्प्लिट जैसे एलान शामिल हैं। इन कंपनियों में से कई डिविडेंड के रिकॉर्ड डेट की घोषणा भी करेंगी, जो यह निर्धारित करेगा कि कौन से शेयरधारक डिविडेंड भुगतान के लिए योग्य हैं।
अगले हफ्ते के एक्स-डिविडेंड ट्रेडिंग स्टॉक्स:
Balrampur Chini Mills
शेयर 25 नवंबर 2024 को एक्स-डिविडेंड ट्रेडिंग करेंगे। कंपनी ने ₹3 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, और रिकॉर्ड डेट 25 नवंबर निर्धारित की गई है।
Power Finance Corporation
शेयर 25 नवंबर 2024 को एक्स-डिविडेंड ट्रेडिंग करेंगे। कंपनी ने ₹3.50 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, और रिकॉर्ड डेट 25 नवंबर निर्धारित की गई है।
Gillette India
शेयर 26 नवंबर 2024 को एक्स-डिविडेंड ट्रेडिंग करेंगे। कंपनी ने ₹45 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, लेकिन कंपनी से रिकॉर्ड डेट की जानकारी नहीं आई है।
Ingersoll-Rand (India)
शेयर 27 नवंबर 2024 को एक्स-डिविडेंड ट्रेडिंग करेंगे। कंपनी ने ₹55 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, और रिकॉर्ड डेट 25 नवंबर निर्धारित की गई है।
Godfrey Phillips India
कंपनी ने ₹35 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, और रिकॉर्ड डेट 29 नवंबर 2024 निर्धारित की गई है।
National Aluminium Company
शेयर 29 नवंबर 2024 को एक्स-डिविडेंड ट्रेडिंग करेंगे। कंपनी ने ₹4 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, और रिकॉर्ड डेट 29 नवंबर निर्धारित की गई है।
Taparia Tools
शेयर 29 नवंबर 2024 को एक्स-डिविडेंड ट्रेडिंग करेंगे। कंपनी ने ₹25 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, और रिकॉर्ड डेट 29 नवंबर निर्धारित की गई है।
Venus Pipes & Tubes
शेयर 29 नवंबर 2024 को एक्स-डिविडेंड ट्रेडिंग करेंगे। कंपनी ने ₹0.50 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, और रिकॉर्ड डेट 29 नवंबर निर्धारित की गई है।
Procter & Gamble Health और Happiest Minds Technologies ने ₹60 और ₹2.50 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है।
इसके अलावा Raghav Productivity Enhancers, Spright Agro और Shakti Pumps (India) पर निवेशकों का ध्यान आकर्षित होगा, क्योंकि इन्होंने अपने शेयरधारकों के लिए 1:1, 1:1, और 5:1 के रेश्यो में बोनस इश्यू की घोषणा की है, जैसा कि BSE डेटा में दिखाया गया है। Raghav Productivity Enhancers और Spright Agro के शेयर 29 नवंबर 2024 को एक्स-डिविडेंड ट्रेडिंग करेंगे और उसी दिन रिकॉर्ड डेट होगी, जो शेयरधारक योग्य को निर्धारित करेगी। वहीं, शक्ति पंप्स (इंडिया) के शेयर 25 नवंबर 2024 को एक्स-डिविडेंड ट्रेडिंग करेंगे और रिकॉर्ड डेट भी उसी दिन निर्धारित की गई है।
Jonjua Overseas, UPL और NHC Foods के शेयर भी नजर में रहेंगे क्योंकि इन कंपनियों ने अपने शेयरधारकों के लिए राइट्स इश्यू की घोषणा की है और इनके एक्स-डेट अगले हफ्ते निर्धारित हैं।