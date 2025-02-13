Dividend Stock 2025: PSU दे रही कमाई का तगड़ा मौका, PFC डिविडेंड का Record Date करें चेक

सरकारी कंपनी Power Finance Corporation (PFC) 35 फीसदी का डिविडेंड दे रहा है। बुधवार को कंपनी ने बताया कि वह शेयरधारकों को अंतरिम डिविडेंड दे रही है। दिसंबर तिमाही के नतीजे के साथ लाभांश का एलान किया। आपको बता दें कि कंपनी ने पहले भी कई बार शेयरधारकों को लाभांश दिया है।

Power Finance Dividend

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी के बोर्ड ने अंतरिम डिविडेंड को मंजूरी दे दी है। पीएफसी शेयरधारकों को 3.50 रुपये प्रति शेयर का लाभांश दे रही है।

Power Finance Share Price

12 फरवरी को पावर फाइनेंस के शेयर 2.10 फीसदी की गिरावट के साथ 373.30 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए थे। आज दोपहर 12.30 बजे कंपनी के शेयर 3 फीसदी की बढ़त के साथ 387.85 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे।

Power Finance Dividend Record Date

अंतरिम डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 28 फरवरी 2025 निर्धारित किया है। इसका मतलब है कि डिविडेंड का लाभ पाने के लिए 28 फरवरी तक कंपनी के शेयर होने चाहिए। वहीं, कंपनी ने यह भी बताया कि 11 मार्च 2025 से पहले शेयरधारकों के अकाउंट में डिविडेंड की राशि क्रेडिट हो जाएगी।

Power Finance Dividend History

साल 2024 में कंपनी ने चार बार डिविडेंड का तोहफा दिया था। आखिरी बार कंपनी ने 25 नवंबर 2024 को 3.50 रुपये का डिविडेंड दिया था। इससे पहले जुलाई और मार्च में भी लाभांश का तोहफा दिया था। वर्ष 2023 में कंपनी ने 3 बार डिविडेंड दिया था। पीएफसी ने पहली बार साल 2007 में डिविडेंड दिया था।

PFC Share Price History

पावर फाइनेंस कोरपोरेशन ने मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। BSE Analytics के अनुसार पांच साल में शेयर ने 284.62 फीसदी का रिटर्न दिया। इसी तरह तीन साल में शेयर ने 299.52 फीसदी का जबरदस्त रिटर्न दिया है। वहीं, एक साल में स्टॉक ने 7.76 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।