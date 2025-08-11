कमाई में जबरदस्त उछाल, 92% बढ़ा टेक्सटइल कंपनी का मुनाफा; स्टॉक पर रखें नजर
Penny Stock: Vishal Fabrics Ltd ने जून तिमाही के नतीजे जारी कर दिये हैं। इस तिमाही कंपनी के नेट प्रॉफिट में 92 फीसदी की तेजी आई है। स्टॉक मार्केट के निवेशकों को इस शेयर पर नजर रखना चाहिए।
अहमदाबाद की टेक्सटाइल कंपनी Vishal Fabrics Limited ने जून 2025 में खत्म हुई पहली तिमाही (Q1FY26) के नतीजे जारी किए हैं। इस तिमाही कंपनी का कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट 92% बढ़कर ₹9.16 करोड़ पहुंच गया है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह ₹4.78 करोड़ था।
कंपनी की कुल आय (Total Income) में 17% की बढ़ोतरी हुई है। Q1FY25 में जहां आय ₹340.10 करोड़ थी, वहीं इस बार यह ₹397.18 करोड़ पर पहुंच गई। यह उछाल मजबूत रेवेन्यू मोमेंटम और खर्चों पर सख्त कंट्रोल के चलते आया है।
Vishal Fabrics Ltd, चिरिपाल ग्रुप (Chiripal Group) का हिस्सा है। यह भारत की सबसे बड़ी डेनिम फैब्रिक मैन्युफैक्चरर्स (Denim Fabric Manufacturers) में से एक है। इसकी सालाना प्रोडक्शन क्षमता 100 मिलियन मीटर से ज्यादा है।
कंपनी चौड़े कपड़ों के प्रोडक्शन में माहिर है और पर्यावरण के प्रति जागरूक रहते हुए ग्रीन प्रैक्टिसेस अपनाती है, जैसे सस्टेनेबल रॉ मैटेरियल का इस्तेमाल, पानी का रीसाइक्लिंग और जीरो-डिस्चार्ज फैसिलिटी।
पूरे वित्त वर्ष 2024-25 (FY25) में कंपनी की कुल आय ₹1,521.43 करोड़ रही, जो पिछले साल से 5% ज्यादा है। नेट प्रॉफिट भी 13% बढ़कर ₹23.84 करोड़ पहुंच गया। FY24 में यह ₹21.13 करोड़ था।
Vishal Fabrics का मार्केट कैप ₹700 करोड़ से ज्यादा है। स्टॉक ने अपने 52 हफ्तों के निचले स्तर ₹21.05 से 70% से अधिक की तेजी दिखाई है। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 60.56% है, जबकि FII के पास 17.05%, DII के पास 0.04% और पब्लिक के पास 22.35% शेयर हैं।