रिटर्न हो तो ऐसा! ₹20,000 का निवेश बन गया ₹1 लाख - इस 'छोटू' स्टॉक की कीमत अभी भी ₹10 रुपये से कम

आज हम आपको एक ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी कीमत वर्तमान में 10 रुपये से कम है लेकिन इस स्टॉक ने सिर्फ 20 हजार रुपये के निवेश को पांच साल में 1 लाख रुपये से ज्यादा का कॉर्पस बना दिया है।

Delhi,UPDATED: Mar 5, 2025 15:10 IST

Penny Stock: ज्यादातर निवेशक ऐसे पेनी स्टॉक की तलाश में होते हैं जो उन्हें शॉर्ट टर्म में बंपर रिटर्न कमा कर दे। हालांकि पेनी स्टॉक में रिस्क भी काफी होता है। सही रिसर्च करके अगर पेनी स्टॉक में पैसा लगाया जाए तो यह बंपर रिटर्न दे सकता है। 

आज हम आपको एक ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी कीमत वर्तमान में 10 रुपये से कम है लेकिन इस स्टॉक ने सिर्फ 20 हजार रुपये के निवेश को पांच साल में 1 लाख रुपये से ज्यादा का कॉर्पस बना दिया है। इस शेयर का नाम है Zenith Steel Pipes & Industries Ltd.

20 हजार रुपये बन गया 1 लाख से ज्यादा

इस शेयर की कीमत 21 अगस्त 2020 को महज 0.85 रुपये थी। अगर इस कीमत पर किसी निवेशक ने सिर्फ 20,000 रुपये का निवेश किया होता तो उसके पास Zenith Steel के 20,000 ÷ 0.85 = 23,529 इक्विटी शेयर होते। 

वर्तमान में 1 इक्विटी शेयर की कीमत 6 रुपये है। इस हिसाब से उस निवेशक के पास अभी 23,529 × 6  = 1,41,174 रुपये (1.41 लाख) का कॉर्पस होता। 

Zenith Steel Pipes Share Price

दोपहर 2:25 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 2.24% या 0.14 रुपये की तेजी के साथ 6.40 रुपये पर ट्रेड कर रहा है तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.08% या 0.13 रुपये चढ़कर 6.38 रुपये पर कारोबार कर रहा है। 

Zenith Steel Pipes Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 6 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है। वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 10 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 27 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 36 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 28 प्रतिशत से अधिक टूटा है। वहीं पिछले 2 साल में शेयर 45 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 370 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 1261 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
