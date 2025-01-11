6 महीने में 6 गुना बढ़ा भाव, स्टॉक स्प्लिट के बाद 50 रुपये से कम कीमत वाले Penny Stock ने कर दिया कमाल

Share Market News: फार्मा सेक्टर के पेनी स्टॉक (Penny Stock) सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज (Sudarshan Pharma) ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। कंपनी ने पिछले छह महीने में निवेशकों को मालामाल कर दिया है। पिछले साल कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट किया था। इसके बाद शेयर में उछाल आया है।

advertisement

इस शेयर की खास बात यह है कि कंपनी के शेयर 50 रुपये से कम भाव पर हैं। इतने कम कीमत होने के बाद भी निवेशकों को जबरदस्त फायदा मिला है। पिछले साल जून में सुदर्शन फार्मा के शेयर की कीमत 8 रुपये थी। वहीं आज कंपनी का स्टॉक 48.80 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ।

शेयर की गणना करें तो अगर किसी निवेशक ने मार्च 2023 में 1 लाख रुपये का निवेश किया होता तो उसे आज 7 लाख का रिटर्न मिलता।

शेयर स्प्लिट का दिखा असर

पिछले साल नवंबर 2024 को कंपनी के शेयरों का स्प्लिट हुआ था। कंपनी ने 10 रुपये के फेस वैल्यू शेयरों को घटाकर 1 रुपये प्रति शेयर कर दिया। स्टॉक स्प्लिट होने के बाद कंपनी के शेयर में हल्की गिरावट आई पर बाद में शेयर तेजी के साथ ट्रेड करने लगे।

क्या करती है कंपनी

कंपनी फार्मा और केमिकल इंडस्ट्री में काम करती है। कंपनी के प्रोडक्ट्स यूके, ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान, सीरिया, ओमान, ताइवान जैसे कई देशों में एक्सपोर्ट होते हैं। वर्तमान में कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,174.42 करोड़ रुपये है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

