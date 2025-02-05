Penny Stock: Credit Rating अपडेट के बाद चमक उठा शेयर, 10 रुपये से भी कम है कीमत

शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन मजबूती तेजी आई, लेकिन बाद में बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। इस उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में कई स्टॉक्स ने अच्छा प्रदर्शन किया। आज 10 रुपये से कम कीमत वाला एफएमसीजी पेनी स्टॉक, सर्वेश्वर फूड्स (Sarveshwar Foods) भी चमकता नजर आया। इस स्टॉक में 5% की उछाल*आई, जिसका मुख्य कारण इन्फोमेरिक्स वैल्यूएशन एंड रेटिंग द्वारा क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड किया जाना रहा।

advertisement

कंपनी के शेयर 2.68 फीसदी की बढ़त के साथ 8.05 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए। हालांकि, यह स्टॉक अब भी अपने ऑलटाइम हाई 15.73 रुपये के स्तर से 48% नीचे कारोबार कर रहा है। लेकिन, अगर 7.34 रुपये के ऑलटाइम लो से तुलना की जाए, तो इसमें 11% से अधिक की तेजी आई है।

अपग्रेड हुआ क्रेडिट रेटिंग

इन्फोमेरिक्स वैल्यूएशन एंड रेटिंग ने सर्वेश्वर फूड्स की लॉन्ग-टर्म बैंक सुविधा (₹114.01 करोड़) की रेटिंग को IVR BBB+/स्टेबल' कर दिया। यह संकेत देता है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति स्थिर बनी हुई है।

अमेरिकी बाजार से मिल चुका बड़ा ऑर्डर

सर्वेश्वर फूड्स निवेशकों के बीच पहले से ही लोकप्रिय स्टॉक रहा है। दिसंबर 2024 में, कंपनी को अमेरिका से एक बड़ा ऑर्डर मिला था। अमेरिकी कंपनी I SIFOL LLC, USA ने 5,350 मीट्रिक टन बासमती चावल के लिए लगभग 498 मिलियन रुपये का ऑर्डर दिया था। यह ऑर्डर कंपनी की अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती पकड़ और ऑर्गेनिक चावल प्रोडक्ट्स की मांग को दर्शाता है।

स्टॉक परफॉर्मेंस

पिछले कुछ समय में यह स्टॉक नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। पिछले एक महीने में शेयर में 3% की गिरावट आई है। वहीं, 6 महीने में स्टॉक 7% से अधिक टूटा है। अगर एक साल की बात करें तब निवेशकों को 9% का नेगेटिव रिटर्न मिला है। लेकिन, यह शेयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यह स्टॉक फायदे का सौदा साबित हुआ है। पिछले 5 वर्षों में इस स्टॉक ने 430% से अधिक का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।