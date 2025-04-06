Penny Stock: 30 रुपये के शेयर पर रहेगी निवेशकों की नजर, कंपनी ने उठाया बड़ा कदम

Rathi Steel And Power Share price: 7 अप्रैल 2025 (सोमवार) के कारोबारी सेशन में राठी स्टील एंड पावर के शेयर पर सबकी निगाहें रहेंगी। दरअसल, कंपनी ने शेयर बाजार को बड़ी जानकारी दी है। बता दें कि शुक्रवार को कंपनी के शेयर (Rathi Steel Share) लाल निशान पर बंद हुए है। 4 अप्रैल 2025 को स्टॉक 0.32 फीसदी की गिरावट के साथ 31.03 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ था।

फोकस में रहेगा स्टॉक

राठी स्टील एंड पावर लिमिटेड ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वह दोबारा TMT बार्स का प्रोडक्शन शुरू कर रही है। बता दें कि राठी स्टील एंड पावर लिमिटेड की TMT रोलिंग मिल यूनिट है, वो गाज़ियाबाद के जी.टी. रोड (GT Road) के पास A-3 साउथ इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित है। लंबे समय तक बंद रहने के बाद अब यहां TMT बार्स (TMT Bars) का प्रोडक्शन फिर से चालू हो गया है। TMT बार्स का दोबारा प्रोडक्शन शुरू होने के बाद कंपनी एक बार फिर से बाजार में TMT बार सप्लाई करेगी।

मजबूत होगा कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस

TMT बार्स (TMT Bars production) की डिमांड लगातार बढ़ रही है, खासकर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। ऐसे में इस यूनिट के फिर से चालू होने से कंपनी को तो फायदा मिलेगा ही, साथ ही लोकल मजदूरों और सप्लायर्स को भी काम मिलेगा। इससे गाजियाबाद और आसपास की लोकल इकॉनॉमी को भी रफ्तार मिलेगी।

राठी स्टील शेयर परफॉर्मेंस (Rathi Steel Share Performance)

BSE Analytics के अनुसार कंपनी के शेयर में बीते एक महीने में 14 फीसदी की तेजी आई है। वहीं, 2025 में अभी तक शेयर में 25 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई है। एक साल में कंपनी के शेयर ने 53 फीसदी के नेगेटिव रिटर्न दिया है। वही, पांच साल में शेयर ने 1377.62 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न (Multibagger Return) दिया है।



