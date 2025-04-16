scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारमहिंद्रा ग्रुप की इस कंपनी का बंपर ऐलान! हर शेयर पर मिलेगा 104.50 रुपये का डिविडेंड - DETAILS

महिंद्रा ग्रुप की इस कंपनी का बंपर ऐलान! हर शेयर पर मिलेगा 104.50 रुपये का डिविडेंड - DETAILS

31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए कंपनी ने 1045% के डिविडेंड की घोषणा की है। चलिए जानते हैं क्या डिविडेंड की रिकॉर्ड और पेमेंट डेट?

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 16, 2025 15:57 IST

Mahindra Group Dividend Stock: महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप की  कंपनी Swaraj Engines Ltd के शेयरों में आज 12% तक की तेजी देखने को मिली है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास स्वराज इंजन्स की 52.1% हिस्सेदारी है।

ट्रैक्टर निर्माता Swaraj Engines ने आज मार्च तिमाही (Q4) के वित्तीय नतीजों के साथ-साथ शेयरधारकों के लिए 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए 1045% के डिविडेंड की घोषणा की है। चलिए जानते हैं क्या डिविडेंड की रिकॉर्ड और पेमेंट डेट?

advertisement

Swaraj Engines Q4 Results

स्वराज इंजन्स ने Q4 रिजल्ट को जारी करते हुए बताया कि पिछले साल की इसी तिमाही की तुलना में इस बार नेट प्रॉफिट 29% बढ़कर 45 करोड़ रुपये हो गया है जो पहले 35 करोड़ रुपये था। 

कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल की तुलना में 29.4% बढ़कर ₹454 करोड़ हो गया। इसके अलावा कंपनी का EBITDA, 29% बढ़कर ₹62 करोड़ रुपये रहा। 

Swaraj Engines Dividend

कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि बोर्ड मेंबर्स ने हर शेयर पर 104.50 रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया है। 

Swaraj Engines Dividend Record Date

कंपनी ने अभी तक डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट की घोषणा नहीं की है। 

Swaraj Engines Dividend Payment Date

एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी ने डिविडेंड की पेमेंट 15 जुलाई 2025 को या उसके बाद करेगी। 

Swaraj Engines Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले जून 2024 में 95 रुपये का डिविडेंड, जुलाई 2023 में 92 रुपये का डिविडेंड, जून 2022 में 80 रुपये का डिविडेंड और जुलाई 2021 में 50 रुपये का डिविडेंड और 19 रुपये का स्पेशल डिविडेंड दिया था। 

Swaraj Engines Share Price

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 3.90% या 157.15 रुपये चढ़कर 4191.10 रुपये पर रहा तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 5.53% या 221 रुपये चढ़कर 4,220 रुपये पर रहा। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Apr 16, 2025