Newsशेयर बाज़ारWipro Q4 FY25 Results: आ गया रिजल्ट! 26% बढ़ा प्रॉफिट, रेवेन्यू में आया इतना उछाल - DETAILS

Wipro Q4 FY25 Results: आ गया रिजल्ट! 26% बढ़ा प्रॉफिट, रेवेन्यू में आया इतना उछाल - DETAILS

Delhi,UPDATED: Apr 16, 2025 16:28 IST

Wipro Q4 Results: देश की बड़ी आईटी कंपनियों में से एक Wipro Ltd ने आज शेयर बाजार बंद होने के बाद जनवरी-मार्च (Q4) तिमाही और वित्त वर्ष 25 के लिए वित्तीय नतीजों को जारी कर दिया है। 

Q4 FY25 में में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार (YoY) पर 25.93 प्रतिशत बढ़कर 3,569.6 करोड़ रुपये रहा है जो एक साल पहले की समान तिमाही में 2,834.6 करोड़ रुपये था। 

परिचालन से कंपनी का रेवेन्यू मार्च तिमाही में YoY आधार पर 1.33 प्रतिशत बढ़कर 22,504.2 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले की समान तिमाही में 22,208.3 करोड़ रुपये था।

Q4 में कंपनी का ग्रौस रेवेन्यू 22,500 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की तुलना में 1.3 प्रतिशत ज्यादा है। हालांकि, कंपनी का आईटी सर्विस सेगमेंट का रेवेन्यू पिछले साल की तुलना में 2.3 प्रतिशत कम रहा।

वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में आईटी सर्विस का ऑपरेटिंग मार्जिन 17.5 प्रतिशत रहा, जो पिछले साल की तुलना में 1.1 प्रतिशत अधिक है।

विप्रो के सीईओ और एमडी श्रीनि पल्लिया ने कहा कि हमने वित्त वर्ष 25 को मजबूती के साथ समाप्त किया और दो बड़ी डील हासिल की। सीईओ ने कहा कि हमने बड़ी डील बुकिंग को बढ़ावा दिया और अपने टॉप अकाउंट को बढ़ाया। 

जून 2025 तिमाही का आउटलुक

विप्रो ने जून 2025 तिमाही (Q1 FY26) के लिए आउटलुक शेयर करते हुए कहा कि जून तिमाही में उम्मीद है कि आईटी सर्विस बिजनेस से रेवेन्यू 2,505-2,557 मिलियन डॉलर की रेंज में होगा। 

Wipro FY25 Results

कंपनी ने वित्त वर्ष 25 के लिए वित्तीय नतीजों को जारी करते हुए बताया कि वित्त वर्ष 25 में ग्रोस रेवेन्यू 89,090 करोड़ रुपये रहा YoY 0.7 प्रतिशत की गिरावट है। वहीं नेट इनकम YoY 19% बढ़कर 13,140 करोड़ रुपये रहा। 

Wipro Share Price

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 1.39% या 3.40 रुपये चढ़कर 247.50 रुपये पर रहा तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.48% या 3.60 रुपये चढ़कर 247.60 रुपये पर रहा।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
