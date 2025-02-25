Penny Stock: डबल खुशखबरी! 10 गुना सस्ता होगा ये ‘छोटू’ स्टॉक, बोनस शेयर भी मिलेगा - चेक करें RECORD DATE

Penny Stock: स्मॉल कैप कंपनी Pradhin Ltd के शेयरधारकों को जल्द ही डबल खुशखबरी मिलने जा रहा ही। कंपनी के लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट का डबल गिफ्ट देगी।

कंपनी ने बताया कि वो 1:10 के रेश्यो में स्टॉक स्प्लिट और 2:1 के रेश्यो में बोनस शेयर जारी करेगी। कंपनी ने इसके लिए रिकॉर्ड डेट का भी ऐलान कर दिया है। आज Pradhin Ltd के शेयर में 5% में अपर सर्किट भी लगा है।

Pradhin Ltd Stock Split

कंपनी के फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी 1:10 के रेश्यो में स्टॉक स्प्लिट करेगी। इसका मतलब कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले 1 इक्विटी शेयर को 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले 10 इक्विटी शेयर में तोड़ेगी।

Pradhin Ltd Bonus Issue

कंपनी ने बताया कि वो 2:1 के रेश्यो में बोनस शेयर जारी करेगी। इसका मतलब कंपनी प्रत्येक 1 इक्विटी शेयर के बदले 2 इक्विटी शेयर फ्री में बोनस के रूप में देगी।

Pradhin Ltd Stock Split & Bonus Issue Record Date

कंपनी ने दोनों कॉरपोरेट एक्शन के लिए रिकॉर्ड डेट के रूप में शुक्रवार 7 मार्च 2025 का दिन तय किया है।

Pradhin Ltd Share Price

स्टॉक में आज 5% का अपर सर्किट लगा। बीएसई पर शेयर 0.84 रुपये की तेजी के साथ 17.83 रुपये पर रहा।

Pradhin Ltd Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में करीब 5 प्रतिशत चढ़ा है। वहीं पिछले 1 महीने में स्टॉक 22 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 37 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 56 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 58 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 61 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 58 प्रतिशत से अधिक गिरा है।