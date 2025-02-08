scorecardresearch
Penny stock: 5 रुपये वाली फार्मा कंपनी दे रही Bonus Share, स्टॉक स्प्लिट भी होगा ज्लद

Penny stock: फार्मा कंपनी MURAE Organisor ने बीते दिन शुक्रवार को बताया कि 13 फरवरी 2025 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक है। इस बैठक में बोनस शेयर (Bonus Share) और स्टॉक स्प्लिट (Stock Split) को लेकर चर्चा की जाएगी। अगर बोर्ड मीटिंग में बोनस इश्यू और स्टॉक स्प्लिट को मंजूरी मिलती है तो शेयरधारकों को काफी लाभ होगा।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Feb 8, 2025 10:38 IST

Penny stock: फार्मा कंपनी MURAE Organisor ने बीते दिन शुक्रवार को बताया कि 13 फरवरी 2025 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक है। इस बैठक में बोनस शेयर (Bonus Share) और स्टॉक स्प्लिट (Stock Split) को लेकर चर्चा की जाएगी। अगर बोर्ड मीटिंग में बोनस इश्यू और स्टॉक स्प्लिट को मंजूरी मिलती है तो शेयरधारकों को काफी लाभ होगा। आपको बता दें कि 7 फरवरी 2025 यानी बीते दिन MURAE Organisor के शेयर 0.56 फीसदी की गिरावट के साथ 1.77 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए। 

पहले भी दिया बोनस शेयर

कंपनी ने साल 2021 में भी बोनस शेयर दिया था। इस साल कंपनी ने 1:1 रेश्यो से शेयर दिया। इसके अलावा इस साल कंपनी के शेयर स्प्लिट भी हुए थे। साल 2021 में हुए स्टॉक स्प्लिट के बाद शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 2 रुपये हो गई थी। दिसंबर 2021 से कंपनी के शेयर एक्स-स्प्लिट पर ट्रेड कर रहे हैं। 

अभी कंपनी के शेयर 1.77 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं जो पिछले चार महीने में 43 फीसदी गिर गए हैं। 

मजबूत तिमाही नतीजे (MURAE Organisor Q3 Result)

हाल ही में MURAE Organisor ने दिसंबर तिमाही के रिजल्ट जारी किये थे। इस रिजल्ट में कंपनी ने बताया कि तिमाही आधार पर कंपनी के रेवेन्यू में 384.3 फीसदी की वृद्धि हुई है। दिसंबर तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू ₹281.04 करोड़ रहा जो इससे पिछले तिमाही में 58 करोड़ रुपये था। वहीं, कंपनी का नेट प्रॉफिट 344.3% बढ़कर 4.01 करोड़ रुपये हो गया है। कंपनी का टैक्स से पहले का प्रॉफिट (Profit before tax -PBT)  368.5% बढ़कर  ₹5.26 करोड़ रुपये हो गया है। 


डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

