scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारPenny Stock: कल दी थी बड़ी जानकारी, आज चढ़ गया 30 रुपये वाले शेयर का भाव

Penny Stock: कल दी थी बड़ी जानकारी, आज चढ़ गया 30 रुपये वाले शेयर का भाव

सोमवार को शेयर बाजार में जहां हाहाकार मचा था वहीं आज बाजार में तेजी देखने को मिली है। इस तेजी के बीच 30 रुपये का शेयर फोकस में आ गया है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Apr 8, 2025 10:16 IST
Paisalo Digital share price: The multibagger scrip has gained 232.66 per cent compared to its 52-week low price of Rs 42.01, hit on July 11 last year.
Paisalo Digital share price: The multibagger scrip has gained 232.66 per cent compared to its 52-week low price of Rs 42.01, hit on July 11 last year.

शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव भरा कारोबार जारी है। बीते दिन सोमवार के सत्र में मार्केट में हाहाकार मचा था, वहीं आज दोनों स्टॉक एक्सचेंज 1 फीसदी की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। बाजार में हो रहे उतार-चढ़ाव के बीच 30 रुपये के शेयर फोकस में आ गए हैं। दरअसल, बीते दिन बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने बड़ी जानकारी साझा की थी। 

advertisement

हम Paisalo Digital Limited के शेयर की बात कर रहे हैं। आज निवेशकों का फोकस कंपनी के स्टॉक पर है। खबर लिखते वक्त कंपनी के शेयर 2 फीसदी की बढ़त के साथ 31.24 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। 1 घंटे के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक 31.88 के उच्चतम स्तर पर भी पहुंच गया था।

फोकस में क्यों स्टॉक? 

Paisalo Digital Limited ने शेयरों से जुड़ा एक जरूरी सरकारी काम पूरा कर लिया है। कंपनी ने बताया है कि मार्च 2025 की तिमाही में जिन लोगों ने अपने कागजी शेयर को डिजिटल (डिमैट) करवाने की रिक्वेस्ट की थी, उनका सारा प्रोसेस ठीक से और समय पर पूरा कर लिया गया है।

इस काम की जानकारी कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी है। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि शेयरों की जांच करने के बाद पुराने कागजी सर्टिफिकेट काटकर हटा दिए गए हैं और अब उन शेयरों का मालिक डिपॉजिटरी (जैसे NSDL या CDSL) को बना दिया गया है। ये सब काम Alankit Assignments Limited नाम की एजेंसी ने किया है, जो इस कंपनी के शेयरों का हिसाब-किताब संभालती है।

कंपनी के सेक्रेटरी मनेंद्र सिंह ने बताया कि हमने सब कुछ सही तरीके से और समय पर किया है, ताकि निवेशकों को कोई परेशानी न हो और सब कुछ पारदर्शी रहे।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Apr 8, 2025