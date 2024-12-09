ये Penny stock हुआ क्रैश! दो दिनों में 36 प्रतिशत गिर गया शेयर

Mishtann Foods Ltd (MFL) के शेयरों में सोमवार के कारोबार में दूसरी सीधी गिरावट देखी गई। शेयर 20 प्रतिशत गिरकर अपने निचले सर्किट लिमिट ₹9.94 पर पहुंच गए। इस कीमत पर, इस पेनी स्टॉक ने सिर्फ दो ट्रेडिंग सत्रों में 35.95 प्रतिशत की गिरावट आई है। वर्ष 2024 (YTD) के आधार पर, यह 39.72 प्रतिशत गिर चुका है।

advertisement

शेयर में गिरावट तब आई जब मिष्टन्न फूड्स को SEBI से एक शो कॉज नोटिस हासिल हुआ। यह नोटिस कंपनी के ₹100 करोड़ के फंड से संबंधित था, जिसे बाजार नियामक ने ग्रुप की कंपनियों के जरिए से गड़बड़ी या डायवर्ट करने का आरोप लगाया था।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने मिष्टन्न पर आरोप लगाया है कि उसने अपनी बिक्री और खरीद को फर्जी लेन-देन के जरिए बढ़ाया, जो कथित रूप से प्रमोटरों और उनके रिश्तेदारों के नामों के तहत बनाई गई कंपनियों से की गई थीं।

सेबी ने कंपनी, इसके प्रमोटर और CMD हितेशकुमार गौरिशंकर पटेल समेत पांच कंपनियों को बाजारों से प्रतिबंधित कर दिया है, जिसमें वित्तीय गलत प्रबंधन, धोखाधड़ी लेन-देन और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में चूक के आरोप लगाए गए हैं।

मिष्टन्न फूड्स ने जवाब में कहा कि SEBI का नोटिस अंतिम आदेश नहीं है और यह कंपनी से केवल स्पष्टीकरण मांग रहा है। MFL इसके कंटेंट्स और अंतरिम आदेश में की गई प्राइमाफेसी टिप्पणियों से सहमत नहीं है। MFL का प्रबंधन सभी आरोपों को पूरी तरह से नकारता है। कंपनी के कानूनी और अनुपालन टीम का कहना है कि वे प्रश्नों का समाधान करने और कानूनी अधिकारों के अनुसार उचित कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं।

शेयर संबंधित विवरण पर, आज BSE पर लगभग 51.49 लाख शेयरों का कारोबार हुआ। यह दो हफ्ते की औसत वॉल्यूम ₹54.90 लाख शेयरों से कम था। काउंटर पर कारोबार ₹5.11 करोड़ का रहा, जिससे कंपनी का मार्केट कैप (M-cap) ₹1,071.15 करोड़ हो गया। आज 5,37,77,214 बिक्री आदेश थे, जबकि खरीदी के आदेश शून्य थे।

तकनीकी रूप से यह स्रिप 5-दिन, 10-दिन, 20-दिन, 30-दिन, 50-दिन, 100-दिन, 150-दिन और 200-दिन के साधारण मूविंग एवरेजेस (SMAs) से नीचे ट्रेड कर रहा था। स्टॉक का 14-दिन का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 23.99 था। 30 से नीचे का स्तर ओवरसोल्ड माना जाता है, जबकि 70 से ऊपर का स्तर ओवरबॉट माना जाता है।

BSE के अनुसार, कंपनी के स्टॉक का प्राइस-टू-एर्निंग (P/E) रेश्यो 135.81 है, जबकि प्राइस-टू-बुक (P/B) वैल्यू 4.67 है। प्रति शेयर आय (EPS) 0.09 और इक्विटी पर रिटर्न (RoE) 3.44 है। सितंबर 2024 तक, प्रमोटरों के पास कंपनी में 43.48 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

