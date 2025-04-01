भारी गिरावट के बीच दहाड़ रहा ₹1 वाला शेयर! 1 पर 1 फ्री शेयर बांट रही है कंपनी - RECORD DATE इसी हफ्ते

Penny Stock: शेयर बाजार में जारी भारी गिरावट के बीच मंगलवार 01 अप्रैल 2025 को रियल एस्टेट सेक्टर की ‘छोटू’ कंपनी KBC Global Ltd के शेयर में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी ने हाल ही में बोनस शेयर का ऐलान किया था जिसकी रिकॉर्ड डेट इसी हफ्ते है।

जिस शेयर की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है KBC Global Ltd. कंपनी का शेयर दोपहर 2:49 बजे तक 4% से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा है।

KBC Global Bonus Issue

बीएसई से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी ने 1:1 के रेश्यो में बोनस जारी करने की घोषणा की है। इसका मतलब कंपनी 1 शेयर के बदले 1 शेयर फ्री में देगी।

KBC Global Bonus Issue Record Date

कंपनी ने बोनस शेयर के लिए शुक्रवार 4 अप्रैल 2025 का दिन तय किया है। इसका मतलब अगर आपके डीमैट खाते में 04 अप्रैल तक कंपनी के शेयर होंगे तो कंपनी आपको बोनस शेयर का लाभ जरूर देगी।

KBC Global Bonus Issue History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने अगस्त 2021 में 4:1 के रेश्यो में बोनस जारी किया था।

KBC Global Share Price

दोपहर 2:49 बजे तक शेयर 4.08% या 0.04 रुपये की तेजी के साथ 1.02 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 3.03% या 0.03 रुपये चढ़कर 1.02 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

KBC Global Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 2 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 11 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 40 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 49 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

अगर सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 42 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 90 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 59 प्रतिशत से ज्यादा गिरा है।